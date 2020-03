VIRAL: Mujer en cuarentena le llama a sus ex's para saber cómo están.

Ante la creciente ola de casos positivos a coronavirus, gobiernos alrededor del mundo optaron por tomar medidas de cuarentena entre la población.

La gente por su lado, ha tenido que buscar nuevas formas para entretenerse y permanecer en cuarentena el tiempo que resta. Rebecca es una de ellas, y se le ocurrió una idea para pasar el tiempo en casa.

Mientras muchos pasan horas viendo Netflix, leyendo o tomándose una copa de vino, una mujer británica decidió hacer algo diferente con su tiempo libre en medio de la cuarentena por el coronavirus.

Rebecca es una chica universitaria de 19 años que a principios de la cuarentena decidió emplear su tiempo en lo que la frase de Kitty O’Meara dicta: “Y la gente se quedó en casa. Leyeron libros, escucharon y descansaron. Se ejercitaron, hicieron arte, jugaron y aprendieron nuevas formas de ser y estar”.

Después de hacer todo lo anterior, decidió que era buena idea contactar a sus “exes” para preguntarles qué había sucedido con la relación y por qué terminaron, así como para saber la situación en la que se encuentran debido al coronavirus.

Rebecca mencionó que quienes han visto lo peor de ella, son los mayormente calificados para decirle qué salió mal y cómo puede mejorar a futuro. “Vale la pena ver la mejor versión de mí”, dijo “además, no tenía nada mejor que hacer, sólo estaba aburrida”.

También mencionó que fue difícil esperar la respuesta, sin embargo, todos fueron muy amables con ella y no se guardan rencores. “Me regresó un poco a la realidad, ahora es muy fácil bloquear a alguien de tu vida así nada más”, sentenció.

La primera llamada fue para Jay, un chico que conoció en el primer año de universidad y con quien mantuvo una relación algunos meses. Rebecca terminó la relación con Jay mientras estaban acostados en la cama.

Jay mencionó que al principio todo iba bien pero después reflexionó y dijo lo siguiente: “Después de pensarlo un momento me di cuenta que probablemente soy un buen chico y siempre cuidé de ti, pero tú siempre diste más y es algo que yo no respondí como esperabas. No creo que hayas tomado malas decisiones conscientemente, yo tampoco lo hice”.

La segunda llamada fue para Tim, un amigo que después se convirtió en su pareja sentimental y con quien mantuvo una relación un par de meses. Rebecca intentó terminar con él, incluso dudó de su sexualidad (o eso decidió decirle a Tim) y él se ofreció a resolver las cosas juntos.

Al final no resultó y la relación llegó a su fin, pero en la llamada Tim dijo a Rebecca: “Quiero decir que aún lamento lo que pasó hace unos años, la verdad a veces pienso que sólo te aburriste de mí”.

La tercera llamada y última, fue para Ed, su primer beso. Aún son amigos, así que no tuvo reparo en decirle que debería tener mucho más confianza en sí misma y ser un poco más afectiva y apasionada en sus próximas relaciones.

Después de todo lo anterior, Rebecca terminó con la siguiente recomendación para quienes estén considerando llamar a sus exes en este tiempo en cuarentena:

“Probablemente ellos estén igual de aburridos que tú, así que ¿por qué no utilizar este tiempo para mejorar en algunos aspectos de nosotros mismos? De cualquier manera, ¿qué otra cosa podríamos estar haciendo en este encierro?”.