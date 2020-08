VIRAL: Mujer de 22 años asegura ser una BEBÉ atrapada en un cuerpo de adulto

Lexi, de Indiana en los EE. UU., una adulta de 22 años, consigue que su novio le lea cuentos antes de dormir y le cambie el pañal, pero insiste en que no tienen una relación sexual.

Una mujer que se describe a sí misma como una 'bebé que se queda en casa' dice que es una niña de dos años atrapada en el cuerpo de un adulto de 22 años.

Lexi, de Indiana en los Estados Unidos, pasa sus días en casa jugando con juguetes, durmiendo, viendo dibujos animados y bebiendo leche.

Su novio, al que ella llama 'papá', le prepara la comida, le lee cuentos, la acuesta e incluso le cambia los pañales todos los días.

Sin embargo, no tienen una relación sexual y no se le permite acostarse con otras mujeres.

Su familia y su novio la tratan como una bebé

Mujer de 22 años vive como bebé

Lexi ahora está levantando la tapa de la vida en una relación adulto-bebé y rompiendo los tabúes sobre lo que comúnmente se considera un estilo de vida desviado, y dice que no tiene nada de sexual.

Lexi dijo: "Se trata de volver a la inocencia ya un tiempo antes de que me pasaran cosas negativas, es como un mecanismo de supervivencia.

"Paso mis días usando pañales las 24 horas del día, los 7 días de la semana, me cambio por la mañana tan pronto como me despierto, luego él (su novio) me da el biberón y luego miro dibujos animados y juego con juguetes; vivo exactamente como un niño.

"No solo estoy jugando, vivo como si fuera un bebé, y eso es lo que aspiro a hacer por el resto de mi vida porque cuando descubrí que vivir así podría suceder, lo quise de inmediato”.

Añadió que su novio la apoya mucho, se lo contó tan pronto como se conocieron en un sitio de citas.

“Es parte de mi vida y él necesitaba estar dispuesto a hacerlo si quería salir conmigo”.

Él aceptó de inmediato y ha sido su cuidador durante más de un año, se preocupa por ella como un padre cuidaría a un niño.

“Me da de comer mis biberones, me da un baño y me cambia el pañal si es un pipí”.

"Él estaba realmente abierto a cambiarme, lo tomó por lo que era y ha sido progresivo desde entonces, todavía lo está pensando”.

La mujer de 22 años se considera un bebé que se queda en casa, y durante el día se cambia, pero él siempre lo hace por la noche, le cocina, le prepara el almuerzo para cuando él no esté, le hace cosquillas y él vive su estilo de vida al máximo.

Lo único que no tienen es una relación sexual, están exclusivamente juntos, así que él no puede dormir con otras personas, pero yo tampoco puedo acostarme con él y él está de acuerdo con eso.

"No lo obligué al celibato, esa fue una decisión que tomamos como pareja, independientemente de nuestro estilo de vida”.

"No fuerzo esta vida a nadie, simplemente no queremos que la gente crea que es una desviación porque no se trata de sexo, es un compromiso mutuo”.

Aseguró tener un cerebro adulto en pleno funcionamiento, y cuando necesita hablar con un adulto, puede desconectarlo.

"No esperamos que todos lo acepten o lo entiendan, pero nos funciona y estamos felices, estoy muy agradecido por él.

La gente piensa que es una relación sexual y les atraen los niños, pero no es así.

En cualquier sociedad hay huevos podridos y desalentar activamente el contacto con cualquiera que se sienta atraído por los niños".

La pareja ahora planea vivir así para siempre y no tiene miedo de lo que la gente pueda pensar.

Lexi agregó: "Las preguntas son saludables, preferiría preguntarme sobre cómo vivo que hablar a mis espaldas. He dejado de lado lo que otras personas piensan de mí. Si bien no es sexual para mí y mi relación, es sexual para muchos y eso es algo que considero que está bien para las personas que quieren vivir de esa manera, simplemente no es la manera para mí, ya que este estilo de vida se trata de inocencia y autenticidad en mi forma de vivir”.

"La asociación con depredadores es algo que me molesta a mí y también a muchos otros en este estilo de vida, pero tabú o diferente no es igual a mal".

Añadió que siempre ha sido infantil y eligió expresarse y vivir de esa manera mientras conserva la funcionalidad de un adulto, pero a menudo siento que su exterior no coincide con lo que es por dentro.

“No quiero que la gente sienta o crea que creo que soy infanti”l.

"Soy plenamente consciente de mi edad adulta, pero elijo vivir de esta manera porque soy ese adulto, al igual que otros en ABDL. Sabemos que no somos niños, pero elegimos simplificar las cosas por nuestras propias razones personales.

Vivir como un bebé le ayuda a disfrutar de su vida, a su papá le gusta cuidarla y le gusta tener a alguien por quien cuidar, y cree que eso es similar para muchas parejas que viven como ellos.