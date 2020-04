VIRAL: Mamá se convierte en estrella de TikTok junto a su hija adolescente.

Una mamá se ha convertido en una superestrella de TikTok mientras pasaba tiempo con su hija adolescente durante el encierro por la cuarentena, todo gracias a sus perfectas habilidades de sincronización de labios y atuendos de moda.

Jenny McLoughlin, de 42 años, ha dominado la aplicación de TikTok para compartir videos después de que su hija la alentó a probarla durante el bloqueo impuesto por el coronavirus.

La madre de tres hijos fue ayudada por su hija Milli-Jo, de 17 años, para unirse a TikTok. Cuando Milli-Jo originalmente le pidió ayuda para filmar un TikTok, Jenny pensó que estaba hablando de las mentas Tic-Tac. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de su error y ahora se ha convertido en una sensación viral.

Mamá es viral en TikTok junto a su hija adolescente

Desde que ayudó a su hija en la aplicación, Milli-Jo ha pasado de tener 2,000 seguidores a tener 224,000. Sorprendentemente, solo uno de sus videos ha acumulado más de 14 millones de visitas, con la ayuda de Megan, la hermana de 19 años de Milli-Jo.

Jenny, de Liverpool, le dijo al medio The Sun: “Cuando Milli-Jo me pidió que probara TikTok, pensé que estaba pidiendo un dulce Tic Tac. La había visto bailar en su teléfono y no sabía lo que estaba haciendo".

La mamá dijo que no su hija no le habría pedido que apareciera en sus videos si tuviera otra opción. Pero en deibido al aislamiento impuesto, no podía preguntarle a sus amigos para que la ayudaran.

“Ella convirtió nuestra sala de estar en un 'campo de entrenamiento' de TikTok donde me enseñó los mejores trucos y movimientos. Es difícil creer que nos hemos vuelto virales, con una publicación obteniendo 11 millones de visitas", señaló la madre.

Esta madre TikToker se encuentra actualmente en Lisboa, Portugal, con su pareja, el empresario Nunu Valente, de 45 años, su hija Mia de seis años y las hijas de Jenny, Milli-Jo y Megan, de una relación anterior.

Jenny dijo: “Pasamos la mitad de nuestro tiempo en Liverpool y la otra mitad en Lisboa. Estoy configurando un sistema de concurso en TikTok para jóvenes aquí.

Milli-Jo, que siempre se prepara con anterioridad para sus TikToks, echaba de menos a los amigos con los que baila TikTok. Estaba desesperada por hacer videos de TikTok así que fue natural pedirle ayuda a su madre.

Te puede interesar: VIDEO VIRAL: Perro pastor cuida su rebaño haciendo home office

Inicialmente, Jenny era reacia a estar en la cámara, especialmente sabiendo que se publicaría en las redes sociales. Sin embargo, su hija fue persistente, finalmente, se rindió y ahora es toda una sensación viral.