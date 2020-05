VIRAL: Madre de 55 e hija de 19 años admiten que todavía se bañan juntas.

Mary, de 55 años, y Brittani, de 19 años, madre e hija de Jensen Beach, Estados Unidos, han aparecido recientemente en sMothered de TLC, donde compartieron que hacen todo juntas, desde ir de compras hasta someterse a una cirugía estética y también, tomar una ducha juntas: eso es su versión de "normal".

La madre, Mary, que trabaja en una sastrería, ha declarado a su hija como "el amor de mi vida" y ambas sienten que hay una fuerte "conexión espiritual" que las hace querer estar juntas todo el tiempo. Esto a pesar de que Mary jamás se imaginó que me podría tener una relación tan cercana y estrecha junto a su hija Brittani.

Desde que Britanni tenía cinco años, ella se ha duchado todos los días con su madre y hasta el día de hoy, todavía vive con ella. Razón por la cual la hija cree que si decide mudarse, su madre moriría de "ansiedad por separación".

Britanni incluso ha llegado a declarar que: "Cuando mi madre hace cosas simples como lavarme el cabello o lavarme el cuerpo, me hace sentir cómoda". Confirmando que ella no le ve nada de malo que su madre se tome la molestia de tratarla como una reina.

La madre agregó: “La mejor manera de comenzar nuestro día es tomando un baño juntas. La amo y no veo nada malo en ello". Y aunque algunos han considerado su relación un poco extraña o incluso incorrecta, esta singular madre cree que esas son las personas que en realidad son las más raras.

Ella le dijo al New York Post: "Hay tantas madres e hijas que no están cerca, y si piensan que es extraño, es porque no están cerca". Y en cierta medida quizás tenga razón, pero muchos en redes sociales opinan diferente a esta amorosa madre.

Brittani incluso ha admitido que sus amigos han compartido con ella que su relación con su madre es extraña, pero no le importa, ya que el vínculo es más fuerte entre ella y Mary que cualquier comentario negativo.

Con información de nypost.com