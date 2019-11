VIRAL MEMES: "tan cerca y tan lejos" Belinda y Fermin de Roma

La cantante Belinda nos ha dado grandes lecciones sobre no juzgar los libros por su portada, a tal grado que anduvo con Giovani Dos Santos y con Lupillo Rivera (¡o sea!) para algún día poder darle esperanza a esas personas que no son muy agraciadas que digamos. Muchas personas creen que estos memes son algo clasistas, otros que nadie los pidió y algunos se sienten ofendidos; pero la verdad es que están de moda y la neta es que no podemos dejarlos pasar tan fácilmente.

Una avenida nos separa de estos memes.

La cantante de "sapito" después de romperle el corazón a nuestro querido Lupillo Rivera sacó la canción de "Amor a primera vista", ahí tuvo la participación de "Los Ángeles Azules", de un rapero/reggaetonero que se viste peor que tú en domingo y del actor Jorge Antonio Guerrero quien interpreta a Fermin en Roma. Tanta a sido la popularidad de la canción que no se hicieron esperar los grandes memes de "Belinda la fresa y su chacal".

Hasta el momento este video ya tiene más de 156 millones de reproducciones en la plataforma de YouTube, un fotograma el que ha llamado la atención del mundo de los memes, una mirada frente a frente entre Belinda y Jorge Guerrero (el cadete Tello).

En el video clip hay una escena cuando se quedan viendo de frente, por lo que ha generado discusiones en más de una oficina a la hora de la comida; que si son racistas, que si son la pareja Duvalín o que esto ya se había visto en "Amarte Duele", fue ahí donde surgieron ahora los graciosos memes que vemos por todo internet.

1

VIRAL MEMES: "tan cerca y tan lejos" Belinda y Fermin de Roma

Esta mirada tan profunda que se avientan en el video clip de la rola hace transpolar estos dos mundo, tan cerca y tan lejos al mismo tiempo dan muestra de los abismos que sólo están separados por un evento, una casualidad y hasta una avenida. Aquí te dejamos los mejores memes para que sepas de que estamos hablando y no seas chaca.

2

VIRAL MEMES: "tan cerca y tan lejos" Belinda y Fermin de Roma

3

VIRAL MEMES: "tan cerca y tan lejos" Belinda y Fermin de Roma

4

VIRAL MEMES: "tan cerca y tan lejos" Belinda y Fermin de Roma

5

VIRAL MEMES: "tan cerca y tan lejos" Belinda y Fermin de Roma

6

VIRAL MEMES: "tan cerca y tan lejos" Belinda y Fermin de Roma

7

VIRAL MEMES: "tan cerca y tan lejos" Belinda y Fermin de Roma

8

VIRAL MEMES: "tan cerca y tan lejos" Belinda y Fermin de Roma

9

VIRAL MEMES: "tan cerca y tan lejos" Belinda y Fermin de Roma

10

VIRAL MEMES: "tan cerca y tan lejos" Belinda y Fermin de Roma

11

VIRAL MEMES: "tan cerca y tan lejos" Belinda y Fermin de Roma

13

VIRAL MEMES: "tan cerca y tan lejos" Belinda y Fermin de Roma

14

Tal vez te interese: Los memes del niño Dios más grande del mundo...y de Zacatecas (VIRAL)

VIRAL MEMES: "tan cerca y tan lejos" Belinda y Fermin de Roma

Todos hemos estado así de cerca de lo que siempre hemos soñamos, pero pocos serán los elegidos para probar las mieles del éxito, mientras tanto echale más ganas.

Checa todo nuestro contenido de VIDEO VIRAL dando click aquí

Únete a nosotros en Instagram