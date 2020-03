VIRAL: Los 14 pasteles más ¡HORRIBLES! de fiestas de cumpleaños

Dicen que la intención es lo que cuenta y no el regalo por sí mismo, pero... ¡no se pasen de lanza!, a muchas de estar personas que recibieron estos pasteles les ha deber pasado por la cabeza que en ese momento querían cancelar su cumpleaños, pero bueno no fue así y decidieron solo disfrutar el momento y reír con los presentes, tanto que decimos que estas 14 creaciones de gran ingenio y dedicación entraron a nuestra selección de los más horribles, las imágenes se hicieron viral en Facebook y aquí te los presumimos.

La dedicación y el tiempo que le invirtieron a estos pasteles de cumpleaños fue totalmente en vano, ya que si querían sorprender al cumpleañero, creannos que sí lo lograron, no nos imaginamos la reacción de esos niños recibiendo a un Spider Man todo deforme como si le acaba de dar el Coronavirus, o a ese goku que parace que perdió esa épica batalla contra Freezer y quedo hecho pedazos.

Si estas creaciones se las mostraran a los creadores de los dibujos animados les daría un paro y un lugar de celebrar algo preferirian morirse... pero de la risa. Es por eso que siempre en cualquier cosa es mejor ahorrar tu dinerito e invertir más por que recuerden "las cosas baratas salen caras".

Uno ya no espera nada en esta vida y aún así logran decepcionarnos, pero no te mal tripees, tu tranquilo que esto no acaba ahí, lo mejor es disfrutar tu día de cumpleaños ya que a esa fiesta debieron haber asistido las personas que más te aprecian, no te debe importar si la Peppa Pig de tu pastel esta más demacrada que tú en domingo por la mañana después de una fiestota una noche anterior.

Por lo rápido que iba, así quedó el Sonic.

Hay un Woody horrible en mi pastel.

¡Noooooooo!.. ¡puede ser!, odien más a quien les hizo ese pastel.

Peppa Pig demacrada.

Kakaroto Sayayin fase destruido.

Ni este pastel, creímos que era diferente.

Un gran poder conlleva una gran responsabilidad de hacer bien los pasteles.

Todos sabemos de que está hecho este pastel.

¡Mi pasión es hacer pasteles...