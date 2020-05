VIRAL: Llegó el día mundial de Star Wars y con él los mejores MEMES

Llegó el día mundial de Star Wars y con él los mejores memes

El 4 de mayo se celebra en todo el mundo el Día de Star Wars. Los fans de una de las sagas cinematográficas con más éxito de las últimas décadas celebran hoy su particular fiesta para rendir homenaje al universo creado por George Lucas. Pero este año ha resultado algo diferente.

Ya que en Twitter se ha colocado como tendencia viral el día internacional de Star Wars. Pero eso no es todo, ya que los internautas no han dejado pasar esta importante fecha sin antes sacar sus mejores memes, regalándonos infinidad de publicaciones provenientes de otra galaxia.

Pero, ¿por qué se celebra el 4 de mayo? Todo se debe a un juego de palabras que surge de una de las frases más famosas de la saga. Los jedi suelen decir aquello de “que la fuerza te acompañe”. En inglés, la frase se traduce a “may the force be with you”, que se pronuncia de forma muy similar a “may the 4th”.

Los mejores memes de Star Wars

Frente a la pandemia del coronavirus, y a la falta de eventos en los que se suelen congregar los fanáticos de la saga, las redes sociales fueron la caja de resonancia para que pudieran expresarse. De hecho, Twitter habilitó dos hashtags que la están rompiendo #MayThe4thBeWithYou y #StarWarsDay.

-Yo digo que la amenaza fantasma fue peor!

-Yo digo que el ataque de los clones fue peor!



#MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/hx9FredWl1 — Oso Tramposo (@oso_tramposo) May 4, 2020

Bajo ambos hashtags miles de fanáticos de todo el mundo pusieron en evidencia su amor por las películas y los personajes creados por George Lucas. Además, dio lugar a una innumerable cantidad de memes, mismos que han sido compartidos en otras redes sociales como Facebook e Instagram.

#MayThe4thBeWithYou Darth Vader diciéndole a Luke que es su padre



Yo viendo la película por 62781 vez: pic.twitter.com/u3fXVE6t07 — LO(S/V)ER (@Eduardude_) May 4, 2020

Aunque este año no se ha podido llevar a cabo la celebración como todos hubieran deseado por la cuarentena, muchos han utilizado esta excusa para ver toda la saga de Star Wars. Y como opción extra, muchos se han pasado por las redes sociales para disfrutar los mejores memes de este día.