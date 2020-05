VIRAL: Le pide matrimonio a su novia y en la selfie aparece otra mujer

"Últimamente, al mirar el inicio de mi cuenta de Facebook, he visto a muchas parejas comprometiéndose o casándose. Publican fotos del momento, del anillo o hasta tiernas selfies con románticos mensajes. Y luego los mensajes de felicitaciones abundan y todos están felices por la nueva pareja".

"Aparecen los "like", los corazones y la pareja continúa publicando sus adorables fotos para que los demás las vean. Ahora, ¿por qué solemos hacer eso siempre?". Un joven decidió hacer una crítica de este comportamiento y no lo pude hacer mejor que esto. Su nombre es Zach y quería mostrar cómo las personas siempre dan "like" a las cosas sin siquiera mirar la foto.

¿Cómo logró criticar esto? Con fotos de una petición de matrimonio… con diferentes mujeres. Primero se tomó una foto junto a su prometida, Somaly, y su increíble anillo de compromiso. La imagen de la pareja logró más de 300 "likes". Pero esto no fue todo.

Ya que se tomó otra foto de compromiso con una chica completamente diferente… y su novia en la parte de atrás de la foto "No puedo creer el apoyo que he recibido en Internet por comprometerme. Mi publicación le gustó a tantos que me comprometí por segunda vez. ¡Gracias a todos por todo su apoyo!".

Esta vez obtuvo más de 200 "likes"… y podiamos ver a una novia enojada atrás. Ah, y el anillo era el mismo. Pero eso no fue todo, Zach quería seguir demostrando lo que la gente hace, así que publicó otra foto con una chica completamente distinta, y el mismo anillo otra vez

"¡Gracias a todos por su apoyo y amor pude comprometerme por tercera vez!. Estoy entusiasmado por nuestro futuro juntos" Aunque esta vez sólo obtuvo 32 likes y la gente ya comenzaba a notar que era una broma… o a creer que Zach era mujeriego. Pero eso no fue todo, pues después de eso él quería seguir divirtiéndose.

"¡Simplemente increíble. Mis compromisos han sido tan populares hoy que me comprometí una cuarta vez. Gracias a todos por hacer esto posible. Es difícil de decir cuánto significa para mí el amor y el apoyo de Internet, pero quiero agradecer a cada uno de ustedes por animarme con sus ‘me gusta’!".

Y luego otra, pero con un chico… la expresión de su novia en el fondo es sencillamente épica "La cantidad de apoyo que he recibido por comprometerme cambió mi vida y quiero agradecérselos a ustedes, mis fans, comprometiéndome una quinta vez. Gracias por todo el apoyo y apreciamos todos los ‘me gusta’ y compartidos que han brindado para nuestra nueva vida juntos".

Y quizá continuó, pero probablemente su novia ya estaba demasiado "molesta". Pero al menos Zach logró dos cosas. Primero, comprobó su teoría y demostró que la gente nunca presta atención a lo quien o a que le da like en Facebook.