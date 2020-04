VIRAL: Le hacían bullying de niña por su lunar, ahora reconoce que es bella

Durante años intentó que los médicos “aligeraran” su marca de nacimiento, pero solo empeoraron las cosas, ahora en la actualidad es algo que ya no le importa y se ama tal cómo es. Debemos comprender que todos somos distintos, siempre existirá una particularidad en nosotros, lo cierto es que nada de eso nos hace feo o menos atractivo, al contrario es lo que nos diferencia del resto y nos hace aún más especial.

Tessa Schiethart fue la niña que no se quería, ya que desde el día de su nacimiento ha tenido que lidiar con un lunar que cubre la mayor parte de su cara. Esto se debe al síndrome de Sturge-Weber, que afecta cierto vasos sanguíneos y se caracteriza por una marca de nacimiento color vino.

Desde muy pequeña estuvo visitando médicos para controlar su "problema", inclusive uno le recomendó aplicarse tratamiento láser para "aligerar la marca". Lamentablemente este tratamiento fue una mala decisión por que dejó serias cicatrices en su rostro.

"Cuando tenía seis años, detuvimos el tratamiento con láser porque mis ojos se volvieron más importantes y había presión ocular alta y necesitábamos bajarla para evitar que mi ojo izquierdo también se volviera ciego".

Desde ese momento supo que debía aprender a amarse y lo logró, por eso busca a otras personas con diferencias visibles para demostrarle que no hay problema. Usa su experiencia para enseñar que la belleza la siguen teniendo por encima de los estándares del pasado dijo a Barcroft.

"Mi marca de nacimiento y mi aspecto diferente nunca me han impedido perseguir mis sueños. He estudiado los estudios que quería, trabajo, tengo muchos amigos y he viajado por todo el mundo solo. Me encantan las pequeñas cosas de la vida y practico yoga todas las mañanas para establecer mi intención para el día".