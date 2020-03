VIRAL: Las mejores y "chistosas" técnicas para combatir el Coronavirus (fotos)

En tiempos del Coronavirus es mejor hacer el ridículo y no morir en el intento, y es que les contamos que esta epidemia esta dando con todo y no se tienta los corazones, bien dice una conocida frase "cuando te toca, aunque te quites y cuando no te toca, aunque te pongas", hoy les vamos a mostrar que tan "exagerados" pueden llegar a ser las personas para combatir este maligno virus que por cierto no los queremos asustar pero acaba de entrar a México y creemos que en nuestro país somos inmunes a eso y más ¡que venga lo que sea!, aquí te dejamos las fotos que se hicieron viral.

Combaten el Coronavirus de maneras chistosas, aquí las fotos

Miles de personas alrededor del globo terraqueo entraron en alerta ante las noticias de la propagación del Coronavirus y utilizan toda clase de objetos para protegerse, y es que uno nunca sabe cuando se va a topar con dicho virus, que tal que su mejor amigo, primo o a hasta tu misma novia ya lo tiene y tú ni en cuenta (es mejor, PREVENIMSS).

La enorme alerta por el Coronavirus tuvo un gran impacto en la población mundial y los habitantes de los países donde se han registrado casos han llevado a cabo drásticas medidas para combatirlo. Tal es así que, a través de las redes sociales se han hecho viral las fotos que nos muestran a las personas casi casi saliendo con el cobertor de tigre envuelto en todo el cuerpo, es por eso que a lo largo de la nota les dejamos los más raros y "chistosos" ejemplos de como combatirlo (ojala y les sirva).

Máscaras de gas, cajas, bolsas y hasta pañales se han llegado a poner, pero eso si hay algunos que no pierden el estilo "siempre fashion nunca infashion". Es así como la pobalación viste para evitar contagiarse. Muchas de estas fotos se difundieron a través de los medios para generar consciencia sobre las precauciones desmedidas que pueden llevarse a cabo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya comunicó que las personas saludables pueden llevar cubrebocas como precaución. No obstante, esto sería únicamente en el caso que estén tratando a alguien con sospechas de infección.

Aquellos que presenten síntomas son aconsejados que no entren en contacto con la gente y que se dirijan lo más pronto posible al establecimiento médico más cercano (o encierrense en el baño y no salgan).

Hace una semana se confirmó el primer caso positivo de COVID-19 en México, pero ya saben como somos los mexicanos, ¡la neta! ¡la neta!.. ¡NOS VALE!, tanto así que hasta sacaron la cumbia del Coronavirus, y nacieron épicos e infinidad de memes recibiendolo; aunque nosotros hemos vivido con la tuberculosis, el VIH, la viruela y cuanta enfermedad... sinceramente tocamos madera para que esto se acabe pronto.

Billie Eilish no se anda con tonterias ¡he!

Los pañales en la cabeza fue algo que no nos esperábamos.

Antes muerta que sencilla.

Siempre fashion nunca infashion.

Dicen que la vitamina "C" siempre sirve.

¿Es pintor o es su cubreboca?

Y por su puesto los fieles amiguitos.

VIRUS.