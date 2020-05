https://laverdadnoticias.com/viral/VIDEO-VIRAL-Paloma-que-no-vuela-y-perro-que-no-camina-son-los-mejores-amigos-20200426-0113.html

Vamos a alegrarte un poco el día y darte una sobredosis de adorabilidad. ¿Están preparados? Estos son Herbee el erizo y Audree, el gato de Bengala, que nos animan la vida con su hermosa amistad y ganas de jugar.

VIRAL: Las aventuras de un erizo y su mejor amigo, un gato de Bengala

El erizo y el gato que se hicieron viral

Ambos son parte de la familia Mr. Pokee. Su dueña, Talitha Girnus, vive en Alemania y publica constantes fotos en redes sociales sobre ellos, con lo que se han vuelto muy populares. De hecho, tienen más de 1.8 millones de seguidores en Instagram, y 300 mil de ellos han llegado solo en los últimos 6 meses, es por eso que esta adorable historia se hizo viral en rede sociales.

Echa una ojeada aquí debajo a las preciosas fotos de Herbee y Audree, y sigue leyendo para saber más sobre ellos. A pesar de sus diferencias, ambos animales son inseparables.

"Hace unos meses adopté a Herbee de una chica que ya no podía quedárselo porque le provocaba severas reacciones alérgicas. Y conseguí a Audree cuando tenía 3 meses. Estaba reservado para alguien que la quería para criar, pero canceló 2 días antes de que yo llamara," cuenta Talitha.

"Hace mucho que soñaba con tener gato, y los Bengala se llevan bien con otros animales. Quería uno con el que pudiera viajar y salir de aventuras, así que no había mucha elección en cuanto a raza. Y una noche soñé que tenía un gato de Bengala y eramos amigos."

"Me puse triste cuando me di cuenta, pero luego pensé que podía hacerlo realidad. Y comencé mi búsqueda. Audree fue la 1ª que encontré y supe que era ella. Cuando llamé y me contaron la historia, supe que me la tenía que llevar."

Talitha cuenta que se llevó a Herbee a visitar a Audree antes de llevársela. "Se hicieron amigos enseguida y ahora son inseparables. Donde va uno, va la otra, se acurrucan, juegan juntos... Audree ya va a cumplir un año."

"Comen juntos por la noche, a veces del mismo cuenco. A Audree le gusta la comida de Herbee, que es casi la misma que la suya, salvo por los insectos. Audree a veces duerme en la jaula de Herbee. Él solo la mordió una vez, y no ha vuelto a pasar."

"Ahora mismo estamos en una granja familiar en medio de ningún lado, y todo empieza a florecer. No podemos viajar con la cuarentena, solo a pasear. Pero esto me hace apreciar más las aventuras con ellos."