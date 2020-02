VIRAL: Las 7 mejores canciones del Gallo de Oro para escuchar en San Valentín

Ahora, gracias al internet, se le recuerda al Gallo de Oro cada 14 de Febrero pues la fecha hace que sea posible un juego de palabras gracias a su nombre, motivo por el cual se ha convertido en una tendencia en redes sociales desde hace unos años.

Valentín Elizalde fue uno de los cantantes del género regional más populares durante la primera década de los dosmiles en todo México, cuyas canciones quedaron grabadas en los corazones de sus más fieles seguidores en todo el país.

La carrera de el “Gallo de Oro”, parecía prometedora y con grandes éxitos por delante, sin embargo, El Vale, como le decían amigos y familiares, fue brutalmente asesinado en el año 20016 al salir de una de sus presentaciones en el palenque la Expo Feria en Reynosa, Tamaulipas.

En ese lugar fue atacado con una lluvia de balas que le causaron una muerte instantánea. Posterior a su asesinato, la fama de Valentín se disparó por los cielos, haciendo que sus canciones estuvieran en todas partes.

Ahora, gracias al internet, se le recuerda al Gallo de Oro cada 14 de Febrero pues la fecha hace alusión a su nombre, motivo por el cual se ha convertido en una tendencia en redes sociales desde hace unos años.

Así que sin más preámbulos, vamos con la lista de las mejores canciones del compositor originario de Guasave para escuchar este día de San Valentín… Elizalde.

Vencedor

"Porque tú eres mi mundo, qué me importa corazón. Lo demás me suena absurdo porque tengo tu amor. Y aunque todo lo perdiera, mientras tú me quisieras, me declaro ante el mundo: Vencedor..." Probablemente de las mejores frases de todas las canciones de su repertorio.

Te quiero así

"Te quiero así, te amo así, así como tú eres. Yo te escogí por ser así de entre tantas mujeres. Me gustas tú, tan solo tú, lucero de mis noches. Yo te daré todo mi ser, jamás te haré un reproche... porque te quiero así". Así de sencillo, declaraciones honestas de El Vale.

Volveré amar

"Hoy me has escrito una carta, que te vas a marchar. Te has encontrado con otro, otro más, que más da. He comprendido que quieres dejarme sin tu amor. Vete cuando quieras con él, no te guardo rencor..." Una canción que deja en claro que a pesar del adiós, siempre queda algo de amor en uno de los dos amantes.

Ebrio de amor

"Llegue borracho de amor, como todas las noches. Tu querrás besarme y llenarme de amor, sin ningún reproche. Dios mío por qué hallo en otro rostro, la mirada, la piel, que me vuelve loco. Quisiera ser otro y no poder tampoco ser un ebrio de amor". Canción ideal para agarrar la botella y cantar a todo pulmón.

Nada

"Nada... Te juro que ya nada, me quedó de aquel amor. Un nuevo sol alumbra mi existir. Nada, y no me vayas a hablar, ella se puede sentir mal. Tú has de cuenta que no te conocí..." Ya cuando de plano no hay nada que hacerle a la situación amorosa, compas.

Aunque te enamores

"Aunque te enamores otra vez mi vida, aunque tengas todo, aunque seas feliz. Aunque te enamores y te quieran mucho, vivirás pensando, siempre, siempre en mí..." Canción ideal para esos amores inolvidables y llorar a moco tendido.

Vete ya

"Nada justifica en esta vida soportar con la mentira una relación, si no hay amor." Así o más claro. Gracias por tanto, Valentín.

