VIRAL: La niña más peluda del mundo se afeita tras enamorarse ¡No creerás cómo luce!

Una menor quien ha sido considerada la niña más peluda del mundo decidió dar un giro a su vida, pues tras conocer a “el amor de su vida” optó por afeitarse el rostro luciendo irreconocible, por lo lo que se ha hecho viral.

Supantra “Natty” Sasuphan, residente de Bangkok, sabe que a pesar de las apariencias todas las personas son igual de valiosas y aunque ella tiene una enfermedad que la hace lucir diferente esto no ha impedido que se acepte y esté rodeada de personas que la aman.

Supatra tiene una enfermedad que es conocida como “hombre lobo” lo que provoca que todo su cuerpo y rostro se llene de pelo y aunque asegura que las cosas no siempre han sido fáciles para ella, por fortuna logró rodearse de personas que la valoran, respetan y quieren.

La niña que en el 2010 fue nominada como la mujer más peluda del mundo en el libro Guinness de los Récords comentó:

"No me siento diferente al resto. He logrado hacer muchos amigos a los que no les importa mi vello y me he rodeado de personas buenas".