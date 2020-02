VIRAL: Joven pide ayuda en Twitter para editar fotografía y termina siendo un meme

VIRAL: Pide ayuda en Twitter para editar fotografía y termina siendo un meme.

No es la primera ni será la última vez que un internauta pide apoyo de la comunidad cibernética para lograr algún objetivo en específico, desde apoyar fotografías con likes para ganar concursos o alertar para buscar mascotas desaparecidas, lo que sí es claro, es que el uso de las redes sociales para apoyarse en comunidad, a veces da giros inesperados.

Como el caso de Franco Sánchez, un joven que creyó en la buena voluntad de los internautas olvidando que también existe una gran cantidad de trolls, pidió ayuda para “borrar” a un hombre que apareció detrás de él en una fotografía tomada en la playa y posteriormente publicada en Twitter, sin imaginar que se convertiría en blanco de burlas que lo convirtieron en protagonista de múltiples memes.

Tan viral fue el alcance de las fotografías que incluso, para sorpresa del sujeto, recibió una respuesta en Twitter de parte de la persona que quiso “eliminar” de la fotografía.

Joven termina siendo meme por pedir ayuda en Twitter

“Alguien que sepa editar fotos me dice cómo hacer o me edita la foto para que no aparezca el tipo de atrás” fue lo que escribió el joven de la playa en un tuit que, en cuestión de días superó los 40 mil “me gusta” y obtuvo cientos de fotografías modificadas como respuesta.

Alguien que sepa editar fotos me dice como hacer o me edita la foto para que no aparezca el tipo de atrás jajajj pic.twitter.com/9yzirnacu8 — �������� (@Francosannchezz) February 20, 2020

Como siempre pasa cuando acontecen este tipo de situaciones, los usuarios de Internet decidieron aprovechar la oportunidad de editar la fotografía y no para ayudar al muchacho, sino más bien para hacer los clásicos montajes que hacen todo lo contrario a la petición solicitada, convirtiendo la fotografía en memes.

Alguien me puede sacar a este boludo que me sacó el protagonismo de mi foto!! https://t.co/qe74CoWkIJ pic.twitter.com/CCcg7RhA0k — Pucho Marino (@RubenMarino18) February 22, 2020

Así que fue cuestión de tiempo antes de que los usuarios de Twitter, donde fue compartida la imagen inicialmente, tomaran la fotografía original y después de algunas modificaciones inundaran internet de memes, que lejos de cumplir con la petición del sujeto, quitando al hombre de atrás, las personas volvieron al muchacho víctima de burlas gracias a los numerosos montajes que hicieron de él.

