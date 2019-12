VIRAL: Joven ofrece su auto como recompensa y recupera a su perro robado

El protagonista de esta historia, publicó en su cuenta de Facebook lo que ofrecía a la persona que le ayudara a recuperar a su amada mascota, que fue hurtada afuera de su casa.

Quiroga no entendía el por qué robar a Falucho si podían pedirle una cría antes de quitarle a su querido amigo. Es así como decidió ofrecer su carro, un modelo antiguo de Volkswagen Gol.

“Entrego este auto al que me diga quien tiene mi perro. Me lo robaron de afuera de mi casa”, escribió el joven.

Gracias a que la historia se volvió viral en Facebook y múltiples personas compartieron la publicación, el joven argentino pudo encontrar a su fiel compañero.

El hombre narra que habían llevado a su perro a Bahía Blanca, una localidad que se encuentra a 120 kilómetros de su casa y que aún no encontraba a la persona que se lo robó.

“Todavía no puedo dar con la persona que se lo llevó. Espero no dar con esa persona y que con tiempo pague por lo que hizo y no se vuelva hacer a otra”, expresó el joven Quiroga.