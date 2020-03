VIRAL: Internet se obsesiona con este perro que tiene orejas de Mickey Mouse

Hay muchos animales adorables por ahí, pero este pequeño y hermoso perro llamado "Goma" es uno de los que están causando revuelo en internet, el fabuloso cachorro robó los corazones de millones de personas en todo el mundo con la ayuda de sus orejas de ratón como las del famoso "Mickey Mouse". Este can es probablemente el más lindo que has visto, cuando miras a esta preciosura de animal por primera vez puedes pensar que no es real y pareciera de peluche, es por eso que se hizo viral en redes sociales.

Perro se hace viral por tener las orejas de Mickey Mouse

Su nombre es Goma y es un cruce entre un papillon y un matese y esto hizo que este perro se vea adorable, este lindo can vive en Japón y ha sido una sensación en Internet, después de convertirse en viral en los Estados Unidos fue nombrada perro "Mickey Mouse" por sus nuevos admiradores.

El perro tiene 4 años de edad y es tan adorable que casi casi te derrites al verlo, su nombre Goma significa 'sésamo' en japonés, le encanta estar al aire libre, alrededor del parque y odia los baños como todos los perros.

Los orgullosos propietarios de Goma comenzaron la página en abril de 2018 cuando solo tenía dos años, y desde entonces han tratado a los fanáticos con divertidas instantáneas de la bola de pelo cada pocos días, vistiéndolo con una variedad de atuendos lindos.

Goma tiene más de 118 mil seguidores en su cuenta de Instagram gracias a su aspecto peculiar y fue así como este adorable perro se ganó el corazón de los japoneses y posteriormente el del mundo entero. Si en verdad te gustan los animales y adoras a los perros, créenos que este fenomenal perro te causará una gran ternura, por lo que te invitamos a que visites su cuenta de instagram y veas lo tierno que se ve en todas sus fotos.