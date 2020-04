VIRAL: Influencer se queja en Instagram por pasar cuarentena en hotel de lujo.

Jessica Pinili, una influencer de Instagram de origen australiano, se quejó de violación a sus derechos humanos por no permitírsele salir de su habitación para tomar aire fresco mientras se encontraba hospedada en el Hotel Duxton, en Perth, Australia.

Después de que el gobierno australiano implementara un periodo de dos semanas de cuarentena para cualquier persona que viajara al país, la “lifestyle coach” viajó de vuelta a Australia desde la ciudad de Bali, Indonesia.

A tan sólo cuatro días de empezada su cuarentena preventiva de dos semanas, usó la plataforma de Instagram para informar a sus más de 10,400 seguidores sobre su situación en ese momento.

Influencer se queja en Instagram por vivir cuarentena en hotel de lujo

A pesar de que Jessica no tuvo que pagar ningún cargo en el hotel donde estaba hospedada, mencionó lo siguiente. “Esto no tiene nada que ver con la gratitud, se trata de derechos humanos. La habitación está habilitada para no fumadores, ok, está perfecto. Pero no tengo una ventana o un balcón para ventilar el lugar, lo que significa que pasaré 14 días sin aire fresco”.

La influencer agregó: “Hay personas patrullando todo el hotel, ni si quiera puedo salir a caminar al pasillo. Esto es peor que estar encarcelada, por lo menos los prisioneros tienen aire fresco”. Y para sorpresa (únicamente) de Jessica, recibió un montón de mensajes en donde la llamaban “egoísta” y “mal criada” cuando su situación es mucho mejor que la de otras personas en cuarentena al rededor del mundo.

A la mañana siguiente de su “queja” pública, Jessica volvió a postear en sus historias de Instagram, esta vez haciéndole frente a las críticas que estaba recibiendo.

“Ok, vamos a hablar claro. Son apenas las siete de la mañana y desperté con muchos comentarios en mi contra. Muchos me han llamado egoísta o mal agradecida (...) pero creo que nadie está entendiendo lo que quiero decir”.

A pesar de la enorme cantidad de comentarios negativos, la influencer recibió algunos comentarios apoyándola.

Incluso, uno de los mensajes venía de otra habitación dentro del mismo hotel donde Jessica se estaba hospedando, se trataba de una mamá que había quedado atrapada ahí igual que la “instagramer”. Jessica agregó: “Ellos me dijeron que también les gustaría tener aire fresco. Por favor, háganme caso.”

La influencer también dijo: “La gente está proyectando sus miedos, inseguridades y tristeza en mí. Muchos han perdido sus empleos y quizás yo soy una vía para desquitarse. Es difícil pero trato de entender que están asustados.” Después explicó que ella nunca se quejó de la habitación en la que está hospedada, de hecho la catalogó como “acogedora”.

Finalmente, Jessica mencionó: “Cuando la gente me dice, pero estás en un hotel de cinco estrellas, yo pienso, sí pero estoy encerrada en cuatro paredes. No tengo acceso al bar, al restaurante o la piscina. O sea, no tengo problemas con la habitación pero tampoco puedo hacer nada divertido”.