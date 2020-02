VIRAL: "INAPROPIADAS" fotos de un gato comiendo plátano causan furor en internet

Las "inapropiadas" fotos que veras a continuación se hicieron viral en internet, ya que un gato esta causando furor por la peculiar forma de comer plátano, su dueña dice que desde que estaba pequeño le daba de comer dicha fruta y siempre le gusto.

Bean es uno de esos gatos, le chiflan los plátanos y le gusta tanto lamerlos que su dueña no puede evitar sacarle fotos y subirlas a internet. “Cuando tenía unos 9 meses quería oler un plátano, y acabó gustándole. Nunca le doy demasiado, y a lo mejor es un par de veces al mes o menos.”

“Su veterinario lo sabe porque va a menudo a causa de sus ataques de uveítis, pero está muy bien y no tiene relación. Han gustado mucho sus fotos, pero el plátano no es sano para los gatos si lo consumen regularmente. Así que definitivamente no es algo habitual en su dieta.”

Su dueña cuenta que su otra comida favorita es el yogur Noosa (“en pequeñas cantidades, claro”) y también le encantan los huevos revueltos y el queso. Pero eso no es todo.

“También le gustan las verduras y se come la lechuga y hojitas de las coles de Bruselas. Es muy equilibrado. Aunque su diera real es pienso húmedo 2 veces al día.”

“Le encanta seguirme por toda la casa, como si fuera mi sombra. Cuando nieva le encanta salir a jugar, con supervisión, claro.”

Resulta que Bean ya tenía cierta fama en internet de antes, pero todo se estropeó cuando la dueña tuvo problemas con unos hackers y acabó perdiendo los 3000 seguidores que tenían. Pero gato y dueña volvieron a empezar de nuevo y ya tienen más de 11300 seguidores en Instagram.

“Me encanta hacerle fotos, y tiene tanta personalidad que pensé que los demás también disfrutarían viéndole,” explica la dueña sobre sus razones para empezar a subir las fotos a internet.

“Bean fue abandonado por su madre cuando nació. El 6 de Abril de 2018 vi una publicación sobre un gatito blanco diminuto que necesitaba ayuda.”

“Estaba todo mojado, hacía frío y ya oscurecía, llevaban más de 3 horas buscando a la madre sin resultado, y el gato estaba solo en medio de su patio. Tardé unos minutos en ir a recogerlo porque vivía cerca. He acogido y rescatado gatos durante años, pero él fue el 1º al que tuve que dar biberón.”

“Mi marido estaba de servicio y mis hijos en el colegio, así que me centraba en él todos los días, y me despertaba cada 3 horas de noche para darle de comer. Pensaba encontrarle un hogar, pero mi marido volvió cuando el gato solo tenía 1 mes, compramos una casa y ya no me separé de él.”

