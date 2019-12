VIRAL: ¡IMPERDIBLE! ayuda a estudiante en silla de ruedas a anotar un penal con las manos

El fútbol, balompié o soccer, es un deporte de equipo jugado entre dos equipos de once jugadores cada uno y árbitros que se ocupan de que las normas se cumplan correctamente. Ampliamente es considerado el deporte más popular del mundo, pues lo practican unas 270 millones de personas.

El mejor gol que veras en todos los tiempos.

Es el deporte más hermoso del mundo y como les dijimos el más popular, si alguna vez has gritado un gol, ya sea de tu equipo del cual eres "hincha" o simplemente de un gol que tu hiciste, crean que esa sensación es la mejor, disfrutar esa adrenalina convinada de gritos y extaxis son lo mejor que te pueden ocurrir en un terreno de juego.

En la historia del día de hoy les vamos a contar sobre un niño que se ha hecho viral durante las últimas horas, ya que él se encuentra en silla de ruedas y ama el fútbol, no por estar en esta condición no quiere decir que no puede jugar o disfrutar de las mieles de un grito de gol, el menor disfrutó en hacerlo gracias a su maestro que fue quien lo ayudo, todo quedó grabado en un video que se compartió en redes sociales y se hizo viral.

Un maestro de educación física interrumpió el partido de fútbol de una clase para ayudar a un estudiante en silla de ruedas a anotar un penal con las manos. El gesto fue capturado en un video que se ha hecho viral en redes sociales.

Rogéiro Veira, un profesor de educación física de 34 años, interrumpió un partido de fútbol para dirigir a Rikelmi, un estudiante que tiene poca movilidad en sus piernas, hasta el punto de penalización para que la pelota ingresará en el arco. En el video compartido en Twitter se ve a todos sus compañeros, e incluso el equipo rival, celebrando el gol.

“Fui a ayudar a Rikelmy, un estudiante de silla de ruedas. Siempre les digo a los niños que lo incluyan. Aunque juega con sus manos, es su forma, pero los niños a esta edad quieren jugar. Entonces, fui a ayudarlo con el penal e hice que golpeara el balón. Todos celebraron, fue muy bueno”, comento el profesor a un medio brasileño.

O professor de educação física Rogério Veira, de 34 anos, interrompe a partida de futebol de uma turma e auxilia um aluno em cadeira de rodas para cobrar um pênalti com as mãos. O gesto viralizou nas redes sociais na última semana. Arrasou, Rogério! �� pic.twitter.com/z7G3kDjGNQ — UOL (@UOL) 2 de diciembre de 2019

