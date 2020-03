VIRAL: Husky criado por gatos ahora cree que es un felino.

Aunque existe una creencia popular de que los perros y gatos no se caen bien entre ellos, a lo largo de la historia han existido innumerables ejemplos para demostrar lo contario. Como es el caso de una perrita Husky llamada Tally, quien fue criada por gatos y ahora cree que es uno de ellos.

El propietario de Tally, conocido como el usuario de Reddit, Dong_of_justice, fue quien decidió compartir la historia aunada a una serie de divertidas fotografías de su tan amado cachorro actuando como un gato.

“Tally fue criada con gatos, y pensó que ella era… una gata”, señala la publicación. “Incluso se sienta como un gato, con los brazos y las piernas metidos debajo de sí misma”.

Sin embargo, no solo es la forma en que esta perrita husky se sienta en que demuesta su comportamiento de gato, sino también la forma en que trata de escabullirse en todas partes y su precesión a la hora de interactuar con otros perros.

Su dueño, Dong_of_justice, dijo: “No está muy interesada en interactuar con su especie. La he llevado a parques para perros, y es bastante divertido. Caminará olfateando cosas, mientras un montón de perros la siguen y ni siquiera se da cuenta”.

No obstante, su propietario señala que desde que adoptó a esta enternecedora perrita husky, no contaba com ninguna foto de Tally rodeada de sus felinos compañeros, aunque a juzgar por las fotografías actuales, su comportamiento es más que sugerente. “Ella fue criada con gatos por sus dueños anteriores, y solo me dieron fotos de cachorros sin gatos”, acorde a lo comentado por el dueño.

El propietario de Tally la adoptó cuando tenía 2 años, no obstante, todos sus esfuerzos por intentar convencer a esta husky que era un perro, fueron fallidos. Y es que pese a que Tally no se encuentra con los perros desde hace ya un largo tiempo, nunca dejó de ser una de ellos. “A ella le gusta acostarse allí, observar a las personas y juzgarlas en silencio todo el día”, concluyó su dueño.