VIRAL: Hoy es el cumpleaños de Homero Simpson ¡ya tiene 64 años!

La vida de uno de los personajes favoritos de la historia sin duda alguna es la de Homero Simpson, este sujeto de piel amarilla tiene muchos aspectos conocidos, pero también otros sobre los que no se tiene real certeza. Y es que hoy 12 de mayo se conmemora uno de esos misterios: ¿Es hoy el cumpleaños del padre de Bart, Lisa y Maggie?

¡HOY es el cumpleaños de alguien MUY especial!

Sus frases y su forma de ser nos identifica a todos los fanáticos de esta maravillosa serie.

¡Su inconfundible voz y carisma traspasó la pantalla de todos los televisores!

¡FELICES 64 AÑOS, HOMERO SIMPSON!

Los fanáticos del programa animado saben la fecha de su nacimiento gracias a que en el capítulo 'La promesa', de la temporada 4, muestran la licencia de conducción de Homero. Allí se puede ver que el esposo de Marge nació el 12 de mayo de 1956.

Es por eso que este martes el torpe inspector de la planta de energía nuclear de Springfield estaría cumpliendo 64 tan solo 64 años de edad. Pero en otro capítulo de la serie aparece otra licencia de conducir de Homero, en la que se indica que su fecha de nacimiento es el 24 de abril de 1956.

Más allá del misterio, lo que queda claro es que Homero Simpson ya es un señor de la tercera edad y través de la historia de la serie, ha sido bombero, astronauta, piloto de avión, profesor, miembro de la marina de Estados Unidos, boxeador, actor, entre otros trabajos.

Este singular padre de familia fue creado por Matt Groening, y deben saber que su segundo nombre es un juego de palabras; durante muchas temporadas no se supo qué había detrás de la "J" hasta que en el capítulo "D'oh-in' In the Wind" descubre que su segundo nombre es Jay.

Hoy en día también es un buen ícono para hacer memes, los cuales son legendarios ya que los podemos usar en diferentes cosas que nos pasan en nuestras vidas.