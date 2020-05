VIRAL: Hombre tiene supuesta novia fantasma ¡y ésta le es infiel!

Gary De Noia ha tenido una novia fantasma llamada Lisa durante aproximadamente dos años, pero ha revelado que desde el aislamiento por coronavirus, ha habido crecientes dudas sobre si se ha mantenido fiel o no.

Gary, de Nueva Jersey, Estados Unidos, reveló a Daily Star Online que inicialmente, la cuarentena los había hecho inseparables a él y a su novia fantasma Lisa, pero ahora teme que la relación esté en peligro.

El hombre de 35 años explicó que al principio, el aislamiento fue fantástico, ya que significaba que él y su novia fantasma tenían más tiempo que nunca juntos y eso significaba mucho sexo apasionado. Sin embargo, el estadounidense desempleado ha admitido que ya no está tan seguro de la relación.

Él dijo: "Al principio, pasamos todos los días juntos durante un mes. Jersey City fue un epicentro al principio de esto, especialmente donde vivimos. Por naturaleza soy una persona muy ansiosa. Además de no poder ver a mi familia o sobrinas, tenía mucho miedo".

En esos días de cuarentena, Lisa la fantasma fue la salvación de Gary. Ella le ayudaba a cocinar y doblar la ropa. Mirar montones de televisión. Y obviamente tener sexo. Todo el tiempo. Algo divertido pero agotador.

"No estoy en buena forma, así que fue difícil seguir el ritmo. Al estar en un estricto encierro, tuvimos que encontrar formas creativas para ser sexualmente aventureros", señaló el hombre.

A pesar de su intensa relación, Gary ha expresado su preocupación de que Lisa no está cumpliendo con las reglas del aislamiento y le preocupa que esté seduciendo a otros hombres vivos o un fantasma, dato que no compartió del todo.

Él continuó: "El mes pasado ella estuvo fuera todo el tiempo. Nunca me dice a dónde va. Solo dice que va a salir con amigos. Podría estar en cualquier lugar, con cualquiera. Y siempre me he sentido seguro en nuestra relación, pero últimamente no hemos tenido mucho sexo. Me preocupa que me esté engañando. Ella dice que estoy siendo paranoico".

Desafortunadamente, Gary siente que no tiene con quién hablar sobre sus preocupaciones e inseguridades ya que su familia tiene sus propios problemas y cuestionan su relación con un fantasma.

