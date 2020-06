VIRAL: Hombre furioso tras servicio negado en KFC por llegar en caballo.

Un hombre dice que lo dejaron 'humillado' después de que KFC se negó a darle servicio mientras montaba un caballo que tiraba de una carreta en la cola de autoservicio de la popular cadena de comida rápida. Hecho que se hizo viral en redes sociales por la insólita acción del sujeto.

Ian Bell, de 55 años, llegó a la ventana del KFC la semana pasada solo para que un gerente saliera y dijera que tendría que irse por la salud y la seguridad de otros clientes. En las fotos virales muestran a Ian y su caballo, un Cob irlandés de siete años de edad, ubicado frente al restaurante KFC en Carlisle, Cumbria, Reino Unido.

Ian dijo que se había puesto en la cola detrás de algunos autos y estaba a punto de pedir sus alimentos cuando de repente un gerente salió y le dijo: "No se le permite pasar". Por lo que Ian no podía creer lo que estaba escuchando, pues no había hecho nada malo. El caballo se estaba portando bien porque es un caballo muy bien educado.

Decepcionado, el hombre tuvo que ir a McDonald's por una Big Mac, finalmente. En donde nadie le dijo nada, solo le sirvieron su comida. Ian, agregó: "El caballo y el carro son una forma común de moverse de donde soy". Pues señaló que el tratamiento que tuvo KFC hacia él ha sido francamente desagradable y discriminatorio contra las personas que usan caballos y carretas.

Por su parte, la franquicia de comida rápida se ha pronunciado en defensa de la decisión del gerente de negar el servicio de Ian y Jon Jon, insistiendo en que la seguridad de los clientes es "realmente importante". Un portavoz de KFC dijo que la empresa lamentaba la experiencia de Ian y Jon Jon, pero la seguridad de los clientes es primero, por lo que no pueden permitir vehículos tirados por caballos en el autoservicio.

Ian vive solo en la ciudad costera de Silloth y Jon Jon reside en un campo cercano. La pareja a menudo viaja 23 millas a Carlisle dentro de un carro y una caja de caballos, antes de montar el carruaje y trotar por las calles. Ian dijo: 'Dar vueltas en el caballo y el carruaje es algo que me gusta hacer. También es un buen entrenamiento para Jon Jon'.

El hombre que se hizo viral por su insólita acción, dijo que no ha intentado llevar el caballo y la carreta a través de ningún otro establecimiento, pero agregó que está ansioso por ver si Burger King lo dejará entrar.

