VIRAL: Hombre empujó a abuelita en Nueva York y lo han arrestado 100 veces

Un criminal de carrera con más de 100 arrestos a su nombre fue arrestado por empujar cruelmente a una abuelita de 92 años en Manhattan, Nueva York, dejando a su víctima demasiado asustada para caminar sola en su propio vecindario.

Hombre viral por empujar a una abuelita

La mujer es nativa del Bronx llamada Geraldine, habló con un medio de comunicación después de que los policías arrestaron al hombre convicto Rashid Brimmage, de 31 años, y lo acusaron de atacarla. En las redes sociales la noticia se hizo viral.

"Pensé que un ladrillo me golpeó y caí hacia abajo y me golpeé la cabeza contra la boca de riego", dijo Geraldine, quien pidió que se ocultara su apellido por razones de seguridad. ataque. "Salía sangre, no chorreaba sangre, pero la sangre goteaba".

Geraldine, quien ha vivido en Nueva York por más de 50 años, se dirigía a Duane Reade cuando Brimmage supuestamente la empujó al suelo cerca de Third Avenue y East 16th Street en Gramercy Park alrededor de las 3:30 pm. Se estrelló contra la boca de incendios y se tumbó en el suelo hasta que un transeúnte llamó al 911 y los médicos la llevaron al cercano Hospital Beth Israel.

La ex maestra, que nunca se casó pero está saliendo con un abogado de 89 años, dijo que sus heridas físicas eran relativamente menores y que desde entonces se han curado, pero el costo mental ha sido mucho más grave.

Brimmage fue arrestado por la policía el martes y acusado de asalto después de que los investigadores lo reconocieron de las imágenes de video del ataque, dijeron las autoridades.

El delincuente frecuente ha sido arrestado 103 veces desde 2005 por delitos menores y delitos sexuales, dijeron las fuentes. El asaltante fue condenado por conducta sexual inapropiada en 2012, luego arrestado por dos delitos sexuales en 2014, dijeron fuentes policía, Brimmage tenía tres casos penales abiertos en la ciudad, según los registros judiciales. Fue arrestado el 17 de febrero por un delito menor de asalto y acoso por un incidente que ocurrió en el Bronx una semana antes, según los registros. Fue puesto en libertad sin fianza en el caso.

Fue arrestado en el distrito nuevamente el 5 de marzo y abofeteado con una citación de intrusión, según los registros judiciales. Y más recientemente, fue arrestado el 9 de marzo en Manhattan y golpeado con posesión criminal de una sustancia controlada, asalto e intento de asalto.