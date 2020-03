VIRAL: Hombre arriba con llama en esmoquin a la boda de su hermana.

Una boda es un día muy especial para cualquier pareja de enamorados, pero especialmente para la novia, quienes en su mayoría, siempre desean que todo salga más que perfecto para la ocasión.

Todo tipo de cosas suelen ocurrir en las bodas, pues nunca falta el tío/a borracho/a que hace el ridículo bailando o cuando es momento de decir unas palabras a los festejados, también ha sucedido que algún descuidado mesero tire el banquete o la mesa de regalos, o que los mariachis no se sepan las canciones.

Existe un sinfín de ejemplos que podríamos citar pero no acabaríamos con la lista jamás, pues ese tipo de peripecias y accidentes son los que le dan color a las memorias de una boda.

Arriba hombre con una llama a la boda de su hermana

Pues resulta que ahora el hermano de la novia de una boda arribó a la ceremonia con una llama, pero no cualquier llama, llegó con una que usaba un esmoquin.

Mendl Weinstock fue el hombre que no pudo cumplir la promesa de portarse bien dentro de la boda de su hermana Riva Einsenberg pues llegó con un invitado sorpresa que dejó anonadados a todos los presentes en la ceremonia.

Fue comentado que la novia Riva Einsenberg, de 22 años, durante su boda efectuada el pasado 1 de marzo, estaba parcialmente enojada y estresada por el insólito evento pero pronto pudo reírse del inesperado invitado de su hermano.

VIRAL: Hombre arriba con llama en esmoquin a la boda de su hermana.

“Le dije que si ella me obligaba a venir a esta boda, iba a traer una llama conmigo, fue lo primero que se me vino a la mente solo para obtener una reacción de ella. Se enojó mucho y me dijo que no podía”, comentó Mendl. “Seguí presionando, así que trató de usar la psicología inversa conmigo al decir que la llama estaba invitada a la boda”.

“Ayer cumplí esa promesa. Al principio estaba sorprendida y un poco enojada como se puede ver en la foto, pero finalmente se dio cuenta de que fue muy divertido y en general tuvo una boda increíble”, señaló Mendl.

VIRAL: Hombre arriba con llama en esmoquin a la boda de su hermana.

Te puede interesar: VIDEO VIRAL: Instagramer ASESINA "sin querer" a su esposo en fiesta de cumpleaños

La llama en cuestión responde al nombre de Shocky y solamente estuvo en la boda durante unas horas para tomarse algunas fotos pero no estuvo en la ceremonia real.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana