VIRAL: Hace feo corte a su perro en cuarentena y sube las fotos a Instagram.

La cuarentena ha limitado la forma en que vivimos pues debido a las medidas sanitarias, los salones de belleza y las estéticas están cerradas, así que muchos de nosotros no podemos cuidar nuestra apariencia. Sin embargo, los más valientes o quizás los más desesperados, están tomando el asunto con sus propias manos.

Y como era de esperarse, generalmente eso no termina bien. No obstante, esos intentos no solo nos hacen reír, sino que también nos enseñan a apreciar a los profesionales que se han instruido para aprender hacer lo que mejor saben, como cortarle el pelo a un perro.

Eso es algo que la usuaria de Instagram Hermione Olivia aprendió por las malas. Pues durante la cuarentena, sin la capacidad de llevar a su adorable perrita llamada Mash a la peluquería, decidió hacerlo ella misma.

Mujer hace feo corte a su perrito y publica las fotos en instagram

¿Qué tan difícil puede ser cortarle el pelo a un perro? Bueno, aparentemente, es mucho más difícil de lo que uno pensaría. No me creas ¡Solo mira a la pobre Mash!

"Obviamente estamos encerrados, así que tuvimos que asumir la responsabilidad de hacerle un corte a Mash pero no esperaba esto" le dijo a sus seguidores en Instagram.

El intento de Hermione no salió del todo bien. "Nunca antes lo habíamos arreglado, compramos cortaúñas, tijeras... Todo lo necesario y simplemente lo intentamos... pero resulta que definitivamente no debimos haber comenzado alrededor de su cara pues no sabíamos lo que hacíamos", señaló.

Su mascota se quedó como un perro completamente diferente. Incluso algunos de sus seguidores en Instagram comenzaron a comparar a su perrito con un conejito de Pascua o un raro canguro.

Hermione dijo que este intento de arreglar a su mascota la hizo sentirse "extremadamente culpable y avergonzada" al principio. Sin embargo, ella se mantiene positiva y señaló: "Ahora estamos muy contentos de que traiga algo de humor para las personas durante estos tiempos tan difíciles".

Si bien Hermione no estaba completamente contenta con el resultado y juró no volver a hacerlo nunca más, Mash está empezando a tomar su antiguo look pues su abrigo ya está volviendo a crecer y se ve más guapo cada día.

Con información de gatitosyperritoschidos.com