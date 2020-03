VIRAL: Gato tenía una doble vida y fue expuesto en redes sociales.

A veces hay historias en las redes sociales que parecen haber sido ya planeadas solo para obtener ciertas reacciones, pero hay otras que simplemente por insólitas que parezcan son completamente reales.

Resulta que fue compartido a través de una usuaria en Facebook que su gato era más listo de lo que ella imaginó pues este felino recibía comida por lados diferentes y nadie se dio cuenta hasta hace unos días.

El gato Chester Miguel o Miguel Chester llevaba una “doble vida”, pues tenía un hogar con comida siempre en su plato, pero también vivía con otra familia, la cual también se preocupaba por alimentarlo. Luego de que una de las propietarias compartiera lo ocurrido en redes sociales, la historia del gato se volvió viral.

La mujer escribió en su perfil: “Mi gato ‘Chester’ llegó a la casa con este recadito en su collar y resultó ser que su nombre es Miguel y tiene una doble vida”.

Gato fue expuesto en redes sociales

Fue una joven identificada como Alexia quien decidiera tomar las riendas del asunto tras enterarse de la doble vida del gato y de este modo optó por hacerle saber los hechos a la otra familia del gato con una carta/nota que decía lo siguiente:

“Disculpe si lo molesto/a pero este gato ya tiene familia se llama Miguel y tiene 1 año de edad. El anda en la calle por gusto porque siempre se me escapaba. Jamás pensé que mi gato fuera doble vida, con razón pasaban días y no lo encontraba, realmente me desesperaba no encontrarlo”.

“No sé si ha oído un “¡Migueeel!” en la noche, era de mi papa o mios buscándolo. Si necesita hablar conmigo con gusto le atenderé. Gracias por cuidarlo, más que una nota/carta para informarle de que tiene otra familia, es un agradecimiento por aguantar a este bello gato que no es callejero aunque parezca. Atte. Alexia”

Lo que nunca espero Alexia fue que la otra dueña le respondiera de la misma forma en la que ella envió el mensaje; a través del gato Miguel Chester. La carta de respuesta decía lo siguiente:

“Hola Alexia J Miguel llegó aquí a mi casa pensé que estaba perdido así que lo llevé a bañar y lo desparasitaron. Entiendo si ya tiene dueña, a mí me encantan los gatitos así que le compre un cepillo y collar, a veces duerme aquí en la noche en una camita que le tengo. Aquí tendré comidita, agua y mucho cariño para el en caso de que a veces venga. Saludos socia jaja. Atte. Carolina”.

Como era de esperarse, tras la publicación, la historia de Miguel Chester tuvo cientos de likes y reacciones, además de ser compartido miles de veces en Facebook, hecho que volvió a este gato viral.