VIRAL: Futuro abogado asiste a exposición vestido como payaso de fiestas infantiles

La historia de un joven estudiante de Derecho se ha vuelto viral en redes sociales luego de que uno de sus compañeros de clase tomara una foto del futuro abogado disfrazado de payaso en una exposición muy importante para la universidad.

En Perú, para participar en una exposición de su clase, un estudiante de la carrera de derecho acudió a clases disfrazado de payasito.

Desde niño Raúl Riviera se dio cuenta que el arte era una de sus grandes pasiones y mientras fue creciendo descubrió que tenía la habilidad de alegrar a los niños, cosa que lo hizo convertirse en un “payasito” de shows infantiles.

No obstante, el joven Raúl tenía un sueño aparte y eso lo llevaría a estudiar su otra pasión: Derecho.

Raúl tenía una exposición el martes pasado en su curso de Estrategia en la Universidad, era una exposición muy importante, sin embargo, el joven se dio cuenta que también debía cumplir con un show infantil que había cerrado hace semanas y tenía que llegar a toda costa.

Luego de percatarse que los tiempos no cuadraban, Raúl tomó la decisión de ir vestido de payaso a la exposición, pero jamás creyó que una foto tomada por sus compañeros de clase se iba a convertir en algo viral.

Hasta el momento la imagen cuenta con más de 4 mil likes y se convirtió en tendencia a través de Facebook con cientos de mensajes positivos hacia el futuro abogado.

“No pensé que iba a ser tanta la acogida”, dice Raúl quien nunca había ido vestido de esa forma a su centro universitario, pero ya le había comentado a su profesora para que pudiera asistir vestido de “payasito” a su clase.

“A mí me importa tu exposición, nada más”, le dijo su profesora en respuesta a lo comentado con anterioridad por el joven estudiante.

Por su parte, Raúl se ha convertido en una fuente de inspiración para quienes trabajan y estudian al mismo tiempo y de eso siempre estará agradecido.

“A mí me llena como que, de gozo, el poder ser ejemplo, a veces hay personas que no se atreven. Incluso faltan a la universidad por ir a trabajar. Es posible hacer ambas cosas. Tratar de cumplir. Me alegra mucho haber sido ese empujoncito para la gente que lo necesita. Hay que sacarse la vergüenza”, señaló.

Sin duda las ganas de superarse y aprender son el motor más importante que una persona puede tener para salir adelante, y quizá Raúl es un ejemplo perfecto de esto.

