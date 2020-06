VIRAL: Foto de la enfermera emocional después del "día particularmente duro"

El conmovedor homenaje de una mujer a su hermana enfermera de parto que vino a su casa después de un cambio particularmente duro se ha vuelto viral, ya que proporciona una idea de lo que había pasado durante cuatro días de trabajo.

Laura McIntyre tomó una foto de su hermana, Caty Nixon, llorando en una silla en su casa mientras todavía estaba en su uniforme azul. La imagen la compartió en la red social de Facebook donde se viralizó el momento.

"Ella me va a matar por esta foto, pero ¿podemos renunciar a las enfermeras por un minuto?" McIntyre escribió, el 10 de octubre. Caty acababa de terminar su cuarto turno consecutivo, eso es alrededor de 53 horas en cuatro días. No incluye las 1.5 horas que está en el auto cada día. Por lo general, no tiene la oportunidad de almorzar o incluso beber mucha agua.

La mujer es tan buena en lo que hace que a menudo se olvidaba de cómo cuidarse mientras cuidaba a sus pacientes. Luego, la publicación continuó diciendo que la foto fue tomadahace unos meses y que Caty había ayudado a dar a luz a un bebé muerto.

"Esta foto es de una noche que vino a mi casa después de un día particularmente duro", escribió McIntyre. “Ella dio a luz a un niño muerto". En la imagen se puede observar el pánico y ansiedad de esta enfermera.

La publicación se cerró agradeciendo a Caty y a todas las demás enfermeras por su arduo trabajo que a menudo no se ve. “Caty eres especial. Bendice a sus pacientes y sus familias más de lo que nunca sabrá ", escribió McIntyre.

La publicación de McIntyre, que se ha compartido más de 133 mil veces hasta la fecha, también acumuló miles de comentarios, y muchos transmitieron sus propias experiencias especiales con las enfermeras.

"Gracias por ser tan fuerte y valiente para las personas durante lo que debería ser el momento más sorprendente", escribió otro comentarista. Sabemos que todos los enfermeros y doctores llevan esa carga realmente se les aprecia.