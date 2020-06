VIRAL: Estos son los MEMES más divertidos para celebrar el Día del Padre

Estos son los MEMES más divertidos para celebrar el Día del Padre

Este 2020 haz que las celebraciones del Día del Padre sean totalmente distintas y envíales a tus seres queridos los memes más curiosos y graciosos que han circulado por internet. Disfruta de este domingo 21 de junio con una jornada llena de risas gracias a esta selección especial de imágenes que se han vuelto tendencia.

A continuación, te mostraremos los mejores memes que se han compartido en Facebook, Twitter, Whatsapp y demás redes sociales que contienen mensajes y situaciones sarcásticas por este día tan especial. Escoge alguna y ríe a carcajadas no solo con tu papá sino con toda tu familia.

Le compramos unos lentes al viejo por el Día del padre? O todavía aguantan los que trae... pic.twitter.com/7Lyt9UAI72 — Memes que compartes mientras trabajas (@mqcmt) June 18, 2020

Recuerda que a pesar del confinamiento por el nuevo coronavirus COVID-19, hay que aprovechar cada instante para demostrarle a nuestros padres lo importante que son para nosotros. Por esta razón, en redes sociales se han compartido diversos mensajes a los padres; desde frases, mensajes y hasta memes.

Pues de una u otra forma, las personas quieren celebrar y recordar esta fecha. Sin embargo, algunas personas no podrán pasar el Día del Padre junto a ellos, pues el confinamiento social y quizá la distancia es un impedimento presencial, pero se puede celebrar desde la lejanía.

Meme del perro, día del padre. pic.twitter.com/dTFU0ODw5Y — Paulie Gualtieri (@ToniSirico) June 11, 2020

Una de las imágenes más populares tiene como protagonista a la familia peluche, esta graciosa imagen no puede faltar en la celebración de papá. Y qué tal cuando tus amigos te etiquetan en 70 sorteos por el Día del Padre, pero tú no sabes cómo comprarlo porque no tienes dinero.

Mis amigos al ver que les etiquete en 70 sorteos por el día del padre pic.twitter.com/OH2X5GcVve — super crying girl (@FlorenciaLeite9) June 20, 2020

Por último, te traemos dos memes que se han vuelto tendencia en este día. Seguro ha pasado que tu papá está a la espera de un regalo tuyo por su día y tú te acuerdas que él ni se acuerda de tu cumpleaños, o el clásico meme de cuando realizar tu publicación en Facebook.

Mi papá creyendo que le voy a regalar algo por el dia del padre cuándo el ni se acuerda cuándo es mi cumpleaños. pic.twitter.com/05n2D38I7t — Memes, Inc. (@iMemesInc) June 20, 2020