VIRAL: Este es el desenlace de la historia de Juan, José y Sandra

Hace apenas unas horas te trajimos una de las historias más dramáticas e interesantes del año, donde te contamos la historia de Juan, José y Sandra, un triangulo amoroso con demasiadas compliaciones.

Para resumírtelo, Juan se veía casualmente con José, quien es un gerente de recursos humanos, hasta que este descubrió que Juan trabajaba en la misma empresa que él, por lo que lo despidió.

Lo interesante es que José no es gay (en público) pues tiene una novia llamada Sandra, por lo que tras la enorme espera, ahora te traemos el desenlace de esta historia mucho mejor que Crepúsculo.

Juan regresó a la empresa

Como podemos recordar, el papá del narrador apoyó a Juan para no ser despedido, pero este ya no quería estar en la empresa debido a la incomodidad que sufrió por parte de José.

El lunes llegó y Juan afortunadamente se presentó a trabajar, lamentablemente ya había tomado la decisión de renunciar, pues las cosas ya no iban a ser como antes, pero no se iba a ir sin antes darle un último golpe a José por injusto y closetero.

Resulta que al renunciar, Juan se comunicó con Sandra para exponer a su ‘varonil’ novio y revelar que se veía con él e incluso intercambiaban fotos, pero las cosas no salieron como Juan esperaba…

¡Sandra sabía todo!

Resulta que al enterarse, Sandra no pareció estar sorprendida, pues aparentemente no es la primera vez que cachaba a José haciendo cosas que no cuadraban con su orientación sexual.

Lamentablemente el victorioso fue José, pues conservó su trabajo, a su novia ‘tolerante’ mientras que Juan perdió su trabajo, pero eso si, nos dieron una de las historias más emocionantes en mucho tiempo, por lo que sin duda hay que agradecerle.

