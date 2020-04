VIRAL: Enfermera se muda a su camioneta para no contagiar a su familia

Una enfermera que había estado combatiendo el coronavirus, estas últimas semanas decidió hacer un acto heroico con su familia, la mujer vive en Tijuana y trabaja en el área de medicina interna del Hospital General, para no afectar a sus seres queridos adaptó su camioneta para poder dormir ahí y evitar contagiarlos del COVID-19, su gran decisión hizo que su historia se hiciera viral en redes sociales.

“Mi trabajo es como el de todo el personal, darle calidad, darle atención, el mejor servicio a todos los pacientes en general, se puede pensar que el problema no es en serio o no es real, pero ya que estas ahí y miras que la gente se está enfermando, no te gustaría que algún familia, una persona que tu amas esté ahí”, dijo la enfermera Silvia Rosas Saucedo.

Para evitar riesgos de contagio, habilitaron una camioneta que estaciona en el Hospital General de Tijuana para pasar las noches entre semana y en el nosocomio le dan permiso de asearse, así es como la enferma Silvia evitó que sus familiares pudieran contagiarse de este virus.

“Preparamos pues lo que iban a ser mis uniformes, mis zapatos, cobijas, todo lo que yo pueda ocupar, quitamos un asiento a la camioneta, la adaptamos y pues le pusimos un colchón y ya yo les dije que vamos a tomar medidas extremas”.

Cabe recalcar que el personal de salud es el más expuesto a enfermarse, tras convivir y tratar a los infectados por varias horas, diariamente. Rosas Saucedo, dijo que no está 100% segura de si presenta el virus o no, ya que los síntomas aparecen después de unos días y para eso mejor se sacrífico tomando esta decisión.

“Sí, yo tengo miedo todo el tiempo, de hecho no sé si yo estoy contagiada porque las primeras dos semanas no te dan síntomas, entonces dos semanas después es cuando empiezas con los síntomas, entonces verdaderamente no sabemos si estamos contagiados o no, después lo vamos a saber”.

Además, la enfermera comentó que si las personas fueran más consientes sobre hacer lo que el sector salud nos dice sobre mantener su distancia y no salir más que para compras esenciales, habrían mucho menos enfermos.

“Tan fácil que se pudo haber evitado, la gente no toma en seriedad esto, no toma las cosas como están pasando hasta que ya le sucede. Y yo estoy aquí protegiendo a mi familia porque yo ya la vi, ya lo presencie, a la mejor si se les diera un tour ahí por donde están la situación a la mejor gente entendía pues”.