VIRAL: El delicioso y otras 13 formas de decirle en México

Durante los últimos meses ha surgido en redes sociales la frase “hacer el delicioso", una peculiar manera de llamar al acto de tener relaciones sexuales. Se cree que su origen tuvo lugar gracias a memes compartidos en las principales plataformas digitales por jóvenes de entre 16 y 18 años originarios de México.

Los mexicanos son sumamente creativos y siempre encuentran diferentes y divertidas maneras de llamarle al sexo. El nombrar todas y cada una de ellas sería una tarea casi imposible. Sin embargo, hemos seleccionado las más utilizadas para explicarte su significado y uso.

1. La torta antes del recreo

Esta frase suele utilizarse cuando la pareja en cuestión mantiene relaciones sexuales antes del matrimonio o incluso cuando la novia aparece embarazada antes de la boda: “¿Que por qué se adelantó la boda? de seguro que se comieron la torta antes del recreo y hay que aprovechar antes de que se le empiece a notar la panza”.

2. Los tamales de chivo

Hacer de chivo los tamales es que alguien te dio gato por liebre, generalmente porque tu cónyuge te engaña: “A Javier ya su esposa le hizo de chivo los tamales, y tan buena persona que se veía”. Esta frase resulta una advertencia para poner en orden tu vida porque ¡te están poniendo el cuerno!

3. El mañanero

Echarse el mañanero no hace referencia a ver el noticiario de la mañana ni a comerse un platillo a primera hora. Se trata del sexo matinal, la cual una buena costumbre en el país que sea: “Hoy te ves de buen humor amigo, de seguro te echaste el mañanero, no me lo puedes negar”.

4. El apapacho y el faje

Todo comienza por el apapacho, el cual es una práctica querendona que puede transformarse en faje si las circunstancias así lo permiten. ¿Que qué es el faje? Pues es algo muy parecido a lo que uno hace para fajarse la camisa, solo que se practica con alguien más.

Aunque estas actividades se disfrutan más en la privacidad del hogar, en México es común ver parejas en plena acción en cualquier banquita de parque o aprovechando cualquier falla en el alumbrado público: “Mira a esos dos, primero se estaban apapachando y ahora ya están fajando”.

5. La chaqueta que no se teje

En México se habla de chamarras, suéteres, abrigos y sudaderas, pero nunca de chaquetas. Por más frío que haga, esta palabra se mantiene a raya del vocabulario invernal, pues se utilizarse para referirse al acto de la masturbación masculina: “Ya tardo mucho en el baño, de seguro se está haciendo una chaqueta”.

6. La horchata que no es agua

Si alguien te invita a participar en una horchata, difícilmente se refiere a una sesión de preparación y degustación de aguas frescas. Deja la canela y el arroz en casa, que no lo vas a necesitar en tu sesión de sexo en grupo. “Ayer fui a una fiesta privada, y todo terminó en una horchata”.

7. Coger

La definición de esta palabra es muy sencilla: Tener sexo. En México no se dice cógeme a menos que la calentura apremie y tampoco andan “cogiendo” cosas por un lado y por otro sin el riesgo de que nos remitan a la delegación por faltas a la moral. “Oye amor que tal si dejamos de ver la película y cogemos”.

8. El guagüis

Las mamadas son una expresión cuasi universal del español para referirse al sexo oral en todas sus formas. Sin embargo, en México el mame, la mamada y el mamón remiten a todo menos a sexo, por eso se creó el guagüis: “Andas mucho con tu amigo, mejor cásate con él y que te de los guagüis”.

9. La cena de Pancho

Es común que los mexicanos asocian todo con la comida, y es un completo misterio. Hoy cena Pancho es un grito de júbilo al confirmar que esta noche tendrás sexo, algo que habla muy bien de tu vida sexual. “Amor hoy no estarán los niños en casa, así que hoy cena pancho”.

10. El baile de a cartoncito

Todo baile puede tener toques de coqueteo, pero bailar de a cartoncito significa poder tocar partes de tu pareja que normalmente no se tocan. La expresión hace referencia a la forma más ergonómica para cargar un cartón de cervezas: “Mira esos dos, están bailando de a cartoncito”.

11. Cachondear

¡La calentura hecha verbo! Partamos del hecho de que cachondo y caliente son sinónimos, prácticamente es acariciar a una mujer para excitarla. Esta técnica se aplica con alguien de confianza: “Adoro a mi novia siempre la pasamos bien, por lo general empezamos con el cachondeo y después al siguiente nivel”.

12. El sin respeto

Hacer él sin respeto es una manera falta de respeto de manera consentida, de este modo, tendrás el permiso de tu pareja de hacer algo que por lo general no podrías hacer, de igual forma se utiliza para sustituir la palabra sexo: “Prepárate amor porque hoy te voy hacer el sin respeto”.

13. Coshar

Esta palabra es utilizada por los mexicanos de forma vulgar, se refiere a una manera más bromista o sarcástica del acto de tener sexo. Se suele usar sin ningún problema moral ya que no se toma muy en serio esta palabra. “Esa mujer te está viendo mucho de seguro quiere coshar”.

Sin duda los mexicanos han demostrado un alto nivel de imaginación cuando de poner sobrenombres se trata. La lista antes mencionada es un pequeño pedazo del vocabulario que se utiliza en este país, ya que existen infinidad de palabras para poder describir "el delicioso".