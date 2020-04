VIRAL: ¡El amor todo lo puede! Con una grúa visita a su madre en cuarentena

Bien dicen que el amor todo lo puede, o al menos eso dejó claro este joven quien a pesar de que su madre se encontraba aislada por la cuarentena pudo visitarla con la ayuda de una grúa, hecho que se hizo viral en redes sociales.

El protagonista de esta historia es Charley Adams quien vive en Ohio, Estados Unidos, el hombre encontró la manera de visitar a su madre y pasar tiempo con ella a pesar de que la mujer se encontraba aislada por el coronavirus.

Según indicó Charley, é no podía ver a su madre Julia, una mujer de 80 años de edad quien se encuentra en un hogar de asistencias en New Middletonw, pues debido a que los ancianos forman parte del sector vulnerable por el coronavirus el lugar fue cerrado y no se permiten las visitas.

A pesar de la situación que se vive por la cuarentena la madre de Charley continuaba llamándole y le pedía que acudiera a visitarla, pues estaba acostumbrada a pasar tiempo con su hijo. El joven indicó que antes de la contingencia el solía llevar a su mamá a comer por lo menos 2 veces a la semana.

"Mi madre seguía llamándome y diciendo que quería salir a cenar"

Se las ingenió para visitar a su madre

El joven indicó que pese a las explicaciones que le dio a su madre respecto a la enfermedad y a los motivos por los cuales no podía acudir el hogar de asistencia, ella le insistía para que acudiera a visitarla.

"Le seguía explicando: Mamá, eso no es posible... no puedes hacerlo ahora.

Sin embargo debido al gran amor que siente hacia su madre y a la insistencia de esta, el joven se las arregló para acudir a verla, Charley tuvo la idea de usar un camión grúa para así llegar hasta la habitación de su madre y poder saludarla.

Debido a que el hombre es arbolista pidió prestada la grúa a la empresa donde trabaja, por lo que finalmente la idea del joven se pudo concretar y él visitó a su madre desde la ventana a pesar de que ella se encuentra en el tercer piso.