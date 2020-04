VIRAL: Divertidas publicaciones de papás con sus hijos en esta cuarentena

VIRAL: Divertidas publicaciones de papás con sus hijos en esta

Ser padre es un desafío en el mejor de los casos, pero agrega una pandemia además de eso y tus hijos podrían volverte aún más loco de lo habitual. Hemos recopilado algunas de las cosas más divertidas que los papás comparten sobre sus luchas de cuarentena cotidianas para criar a sus hijos.

Muchos padres que trabajan desde su casa se han dado cuenta de que la cuarentena ha mezclado su trabajo y su vida hogareña en una burbuja perfecta . Otra cosa que están aprendiendo es que los niños son, bueno, niños: les encanta jugar, burlarse y luego compartir todo lo que hicieron con las personas que más admiran.

Sin embargo, no todos los niños se portan mal y provocan el caos con cada pequeño paso. Algunos se comportan mucho mejor de lo normal porque están contentos de pasar más tiempo con sus padres, dormir más y no tener que apresurarse para realizar innumerables actividades después de la escuela.

Seagal Hagege estaba un poco asustada de quedarse en casa todo el día, todos los días con sus 3 hijos de 8, 7 y 4 años. Afortunadamente, no tenía nada de qué preocuparse porque sus hijos se volvieron mucho más independientes, mucho más amables entre sí, aprendieron mejores modales, comenzaron a inventar nuevos juegos y asumieron nuevas responsabilidades como ayudarla a cocinar.

"Todos los días después de la escuela corríamos con música, gimnasia y luego íbamos a casa, hacíamos la tarea y nos íbamos a la cama", dijo Hagege a CNN . “Ahora tenemos la oportunidad de volvernos estúpidos y tomar un descanso juntos. Realmente han dado un paso adelante, y están brillando. Ha sido realmente revelador. No quiero que vuelva a ser como eran las cosas ".

Ahora, esto no significa que todos los niños estén más felices por la cuarentena: hay muchos niños que se sienten tristes y asustados. Pero algunos padres están encantados de que la cuarentena tenga algunas ventajas para sus hijos, no solo inconvenientes.

Según el presidente del grupo sin fines de lucro Let Grow, Lenore Skenazy , los niños ahora tienen períodos mucho más largos de tiempo no estructurado. Entonces, una de las lecciones que la cuarentena nos ha enseñado es que algunos niños se sienten mucho mejor cuando no tienen horarios abarrotados y cuando tienen más libertad para hacer lo que quieren. Esta pequeña lección puede ser algo bueno para los padres a tener en cuenta en el mundo posterior a la pandemia.

