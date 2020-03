VIRAL: Deja que su novia estilista experimente con él y aquí las FOTOS

La cuarentena ha hecho que Heidi Lee Oley, de Atlanta, cierre temporalmente su peluquería y esto ha hecho que sus empleados se queden sin trabajo… así como les ha pasado a miles de personas en el mundo, es por eso que estos días decidió aprovechar el pelo largo de su novio para hacerle unnos peinados de personajes famosos los cuales se hicieron viral.

Su novia lo peina y sus fotos se hacen viral

Durante la pandemia, ella y su novio Geoff se han quedado en la cabaña familiar que tienen al norte de Georgia para escapar de la ciudad. Ahí han tenido el tiempo suficiente para lograr estas fotos las cuales compartieron en Facebook.

“Ni siquiera salimos de la casa, solo a por comida, lo que es todo un cambio comparado a la vida en la ciudad, pero es lo que hay que hace para reducir la curva del coronavirus,” explicó.

Heidi echa de menos a sus compañeros de trabajo y a sus clientas. Sin embargo, sigue trabajando con Geoff. Ella le arregla el pelo cada día de esta cuarentena y la verdad, es una perfecta actividad en pareja.

Cuando Heidi subió una foto de su experimento a internet, se volvió viral inmediatamente. “Sabía que no tendría trabajo durante semanas, posiblemente meses, así que mientras él estaba en el ordenador empecé a rizarle el pelo y le dije que le iba a hacer un look a lo George Washington. Publiqué fotos en foros de facebook y les encantaron.”

“Seguí con ello porque las respuestas me animaron mucho. Nuestra industria, como otras, está en el limbo. No tenemos clientes, no nos pagan, muchos son autónomos. El amor recibido es la razón por la que seguimos. Quería ser un rayito de luz durante estos momentos de incertidumbre para nuestra industria.”

Heidi siempre le ha hecho trencitas a Geoff mientras trabaja en el ordenador. “Yo me divierto y a él le gusta que juegue con su pelo. Tiene un corazón de oro por dejarme hacer esto y publicarlo. Su pero es el mejor, es muy rizado. Cuando vinimos a la cabaña, solo tenía el rizador, el resto de herramientas están en mi peluquería, así que uso lo que tienen en la tienda.”

La pareja recibe tantas peticiones por internet que ella cree que tienen ideas para toda la cuarentena. Heidi está especializada en teñir, así que cree que los peinados no son su fuerte. “Está bien salir de tu zona de confort y aprender técnicas nuevas, que usaré cuando vuelva a abrir la peluquería.” Geoff dice que le deja hacerlo para que se mantenga cuerda, ya que le encanta su trabajo.

