VIRAL: Creyó que el perro estaba dormido, pero en realidad necesitaba su ayuda

El día de hoy les vamos a presentar sin duda alguna una historia bastante triste, pero con un final muy feliz. El hallazgo desgarrador que al final nos hizo el día con una enorme sonrisa fue publicada en Facebook, la experiencia de Andi Davis, una mujer residente de Phoenix, Estados Unidos, se hizo viral ya que pensó al principio, haber encontrado a un perro dormido cuando ella estaba haciendo una excursión por una montaña, pero después de ver bien al animal quedó totalmente el shock.

Perro se hace viral por que necesitaba ayuda y no, no estaba dormido

La noticia se dio a conocer a través de la plataforma de Facebook, ahí la mujer explica que ella se encontraba haciendo montañismo cuando se dio cuenta de la presencia de un perro que estaba recostado, en un inicio creyó que estaba dormido, pero lo peor vino después cuando se acerco vio que era un pitbull, sin embargo el animal necesitaba ayuda y esto le preocupó ya que algo malo estaba pasando.

La mujer protagonista de esta historia sabia que el can necesitaba ayuda y sin dudarlo, cargó al perro de casi 20 kilos y lo llevó en brazos por casi media milla para poder llevarlo al veterinario más cerca. Su humildad no solo sorprendió a su familia, sino que también a miles de personas que no duraron en ayudar.

Lamentablemente las noticias no siempre fueron buenas, y es que tras un examen médico se reveló que el perro, bautizado Elijah posteriormente, tenía abierto el abdomen y una bala atravesada en el cuello. Se desconocen las circunstancias del ataque contra el pobre perro; a pesar de todo... al final el animal pudo recuperarse con el pasar de los días y fue devuelto posteriormente a la familia Davis quienes lo salvaron.

Finalmente, el perro terminó convirtiéndose en un miembro más de la familia a quien le habían salvado la vida. “Él ha cambiado completamente mi opinión acerca de los pitbull”, dijo Andi Davis, protagonista del hecho que se volvió viral en la red social de Facebook.