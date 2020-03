VIRAL: Cráneos anatómicos de conocidos personajes de dibujos animados (FOTOS)

¿Recuerdas la última vez que fuiste al museo de Ciencias Naturales? Seguramente no, porque fue en una excursión con la primaria donde estudiabas o mínimo la secundaria y no hacías ni caso de lo que te contaban. Imagina lo distinto que habría sido la experiencia si los especímenes hubieran sido tus personajes de dibujos animados, el día de hoy te traemos las fotos que se hicieron viral en Facebook de un artista que creó los cráneos anatómicos de unos de ellos.

Anas Scroogius – EEUU, 1947.

Se hacen viral las fotos de personajes animados

El artista 3D Filip Hodas ha convertido esto en realidad, en su serie de ilustraciones Cartoon Fossils, donde muestra los cráneos de famosos personajes de dibujos animados, como el Tío Gilito o Bob Esponja. Además, cada uno lleva divertidos nombres en latín de su “especie” y el año que aparecieron en televisión por 1ª vez.

Homo Popoculis – EEUU, 1929.

Además, no es la primera vez que este artista residente en Praga nos sorprende con sus alucinantes imágenes. Ya nos asustó anteriormente con sus ilustraciones del apocalipsis de la cultura pop.

Mus Minnius – EEUU, 1928.

“Tras terminar la colección de 12 imágenes de Pop Culture Dystopia, estaba bastante quemado y quería hacer algo distinto. Entonces se dedicó a crear composiciones coloridas con cráneos animales y se subió al tren de artistas 3D que crean personajes de animación realistas. “Mezclé los ingredientes y esto es lo que salió.”

Canaria Tweetea – EEUU, 1941.

“Desde pequeño me interesaban mucho los dinosaurios y sus fósiles. De mayor, me siguieron encantando los cráneos, y los dibujaba a menudo. Al comenzar con la ilustración 3D, los cráneos fueron de las primeras cosas que al menos tenía idea de cómo esculpir. En retrospectiva, la primera que hice y de la que estuve orgulloso era terrible.”

Spongia Bobæ – EEUU, 1999.

“Los cráneos de ratón y de ave fueron especialmente difíciles, ya que tienen un montón de agujeritos, salientes y detalles, es difícil imaginar su forma en 3D. No tuve más elección que adivinar la mayor parte y tomar algunas decisiones creativas. Obviamente, el cráneo de un ratón no tendría orejas ni esa parte puntiaguda en la forma del ojo, pero sin ambos, no se parecería en nada al dibujo animado. De hecho sin ello se veía muy raro y terrorífico.”

Canis Goofus – EEUU, 1932.

“La sensación que quiero causar es de nostalgia, recrear mundos y visiones olvidados hace mucho, y mezclarlos con las ideas en mi mente de mi niñez. También hay algún giro y broma.”