VIRAL: Conoce a Rocket, el veloz gato que no tiene patas traseras.

Maureen de Berlín estaba alimentando a los gatos callejeros en su patio cuando vio a un felino, que tenía algo diferente al resto. Este pequeño gato tenía una hermosa bata blanca con manchas negras, pero lo que más sorprendió fue que no tenía patas traseras. Curiosa, trato de acercarse, pero como el gato tenía miedo, se perdió de vista.

Decidida a ayudar al gato que tenía una desventaja en comparación de los gatos “normales”, Maureen decidió traerle comida todos los días para que ella ganara su confianza y echar un vistazo más de cerca al adorable, pequeño e indefenso gato. Eventualmente, el felino comenzó a familiarizarse y gradualmente la mujer tomaría pasos más cerca para examinarlo.

No pasó mucho tiempo antes de que pudiera sostenerlo en sus brazos y llevarlo a casa con ella, donde era seguro y cálido. Como Maureen había desarrollado un vínculo tan fuerte con el gato, decidió que realmente debería darle un nombre apropiado.

Rocket, el gato que no tiene patas traseras

Al reflexionar sobre el momento en él no se acercaba a ella y despegaba como un cohete hacia el espacio, Maurren sintió que Rocket era el nombre perfecto para su nuevo gato. Sin embargo, la primera noche de Rocket en su nuevo hogar no fue fácil. Como no estaba familiarizado con su entorno, pasó la noche maullando y merodeando.

No pasó mucho tiempo antes de que Rocket se apegara a Maureen y saliera de su caparazón, pronto reveló más de su juguetona personalidad e incluso se hizo amigo de los otros gatos de la mujer.

Ha pasado más de un año desde que Maureen se hizo cargo de Rocket, y es como si siempre hubiera pertenecido allí. A pesar de tener solo dos patas, disfruta mucho correr con los otros gatos, y para sorpresa de todos, es más veloz que ellos.