VIRAL: Conoce a Gary, el gato explorador que además es una estrella de Instagram

La historia de un gato llamado Gary se ha vuelto viral en redes sociales luego de que su dueño haya creado una cuenta de Instagram para publicar las aventuras a las que el gato lo acompaña alrededor de Estados Unidos.

Sin miedo a ensuciarse a pesar de ser un gatito de pelaje blanco. Gary, que tiene 5 años de edad, conmueve al mundo de las redes sociales por su aventurera y temeraria actitud que lo lleva a escalar montañas, tomar viajes en kayak o dormir recurrentemente en tiendas armadas en medio de bosques.

Este peculiar gato, siempre acompaña a su dueño, James Eastham de 30 años, quien es un explorador empedernido y disfruta todo tipo de aventuras y disfruta de hacerlas acompañado del buen Gary, quien a veces va montado en su propietario si los caminos a donde se dirigen resultan ser muy difíciles para una mascota como él.

Adoptado desde pequeño, Gary acompañó desde temprana edad a James a sus actividades de remo y también a las caminatas por las montañas en Estados Unidos. Por su parte, James ha señalado que este gatito disfruta y muestra su felicidad cuando está fuera de su hogar haciendo cosas no aptas para los gatos.

James Estham comentó en redes: “Lo que más disfruta Gary es de las salidas para hacer remo. Este invierno espero llevarlo por el país para esquiar o que él tome lecciones de esquí si puede”, comentó Estham.

“Recientemente, Gary ha descifrado cómo seguir caminos, lo cual ha hecho que las caminatas sean mucho más fáciles. Ahora, en lugar de explorar lo que él quiera, sigue el camino que todos tomamos”, señaló el dueño.

Sin lugar a dudas Gary es un gato sumamente explorador y aventurero, es un animal temerario por naturaleza que no teme experimentar espacios no aptos para animales de su especie, no importa si son empinadas montañas nevadas o salvajes ríos caudalosos.

Actualmente la popularidad de Gary en Instagram corresponde a 178 mil personas que siguen de cerca la próxima aventura de este singular gato.

