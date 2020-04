VIRAL: ¿Con qué frase empezarías una novela sobre el coronavirus?

Con esta cuarentena que estamos viviendo se han generado un sin de historias alrededor de lo que es el COVID-19 y una de ellas está dando la vuelta al mundo, se imaginan si esto no se pudiera parar y así de la nada el día de mañana se acabara el mundo, (¡maldición la ropa!). Les contamos esto por que les tenemos una historia que nos encontramos en Twitter donde un escritor llamado Santiago Llanch escribió qué ¿cuál sería la frase que utilizarías para comenzar una novela sobre el coronavirus?

Si escribieras una novela sobre la pandemia, ¿cuál sería la primera frase? — Santiago Llach (@santiagollach) April 5, 2020

Se hacen viral las respuestas de las personas en Twitter

Después de compartir esto en su red social, comenzaron a llegarle un sin fin de tuits por lo cual se hizo viral, estas respuestas fueron sumamente chistosas y otras no tanto, ya que algunas hacen conciencia de que esto no pasaría si no hubiesemos tenido la culpa, es ahora que nos damos cuenta el daño que le hacemos a nuestro planeta tierra el cual no hemos cuidado nada bien.

“No era consciente de lo libre que era...” — Beatriz Rico (@bearicoactriz) April 6, 2020

En el hilo de respuestas que consiguió verás lo ingenioso que se puso la gente, donde observarás que algunas si te sacan una sonrisa pero hay otras que te ponen a pensar ya que si tuvieran razón no sabríamos que hacer en estos momentos, tal parece que Santiago Llanch hizo pensar al mundo de internet con esta tan simple pregunta.

Entonces descubrimos que no habíamos estado tan mal. https://t.co/LBCcbPVyBK — Juan Soto Ivars (@juansotoivars) April 6, 2020

¿Al leer esta pregunta, tú que pensarías? o ¿Cuál sería tu respuesta?, mientras lo piensas y nos lo haces saber en los comentarios aquí te mostramos las que más nos gustaron y te compartimos para que reflexiones un poco sobre el daño que le hemos hecho al planeta tierra.

Sentado en el porche de mi casa, sonreía al recibir en mi rostro los rayos del calcinante sol guayaquileño. El silencio lo rompió mi nieto:



- ¿Por qué te gusta pasar sentado acá afuera, abuelo? Hace calor.



- Es porque hubo un largo, largo tiempo en que lo tuvimos prohibido. https://t.co/ptAIAJETcP — Daniel Ampuero (@dampuero17) April 6, 2020

“De repente, no hubo más afuera”, "vivíamos encerrados en nuestra vida cotidiana hasta que el encierro se convirtió en lo único cotidiano de nuestra vida", "nunca más ibamos a ver el mar. Pero no lo sabíamos todavía", "al principio fue una tos"... ¿fuertes no?, pues deberíamos poner más conciencia en todo lo que hacemos aunque sea pequeño, nuestro granito de arena ayudará demasiado así es que mientras hagamos caso a lo que nos dicen y #QuedateEnCasa.

"Acercaos, niños, hoy os contaré la historia sobre cómo el abuelo se hizo panadero." https://t.co/7XHjSYd25F — Ana (@vianabanjo) April 6, 2020

"Las provisiones se habían terminado, las conversaciones solo se trataban de monólogos inconclusos que se chocaban contra las pantallas de sus celulares. Cada uno intentaba de recomponerse como podía: era hora de salir por primera vez luego de dos semanas encerrados".