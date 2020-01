VIRAL: Compañía inventa zapatos que crecen junto a los pies para ayudar a los niños más pobres del mundo

Una compañía ha inventado un tipo de zapato que es diferente a cualquier otro, ya que crece con el niño para que no necesite remplazarlo constantemente. Este es un concepto brillante para los niños que viven en partes desfavorecidas del mundo.

300 millones de niños en todo el mundo no poseen un par de zapatos, y hay muchos más que tienen zapatos que realmente no les quedan bien. Aunque a veces estos niños reciben donaciones de zapatos, no se ajustarán a su pie para siempre, ya que todos sabemos que los pies de los niños pueden crecer bastante rápido.

Por tal motivo The Shoes That Grow intervino con la respuesta que podía solucionar este problema. La organización sin fines de lucro ha creado un zapato que puede crecer hasta cinco tallas con el niño y puede durar muchos años.

Con este extraordinario juego de zapatos, estos niños no tendrán que preocuparse por su calzado durante mucho tiempo. Pueden mantenerse felices, saludables, y cómodos con sus zapatos.

Lo que mucha gente no sabe es que hay más de dos mil millones de personas que padecen enfermedades transmitidas por el suelo y parásitos.

Esto se debe a que viven en áreas con saneamiento inadecuado ya que luchan con una higiene adecuada. Tampoco tienen la ropa, los recursos o la atención medica adecuados.

Debido a estas enfermedades y parásitos, los niños faltan a la escuela porque están enfermos y tienen demasiado dolor para viajar a la escuela.

Los Shoes That Grow son un diseño patentado de un zapato innovador que puede ajustarse y expandirse con el niño. Esto fue desarrollado por varias firmas de diseño de calzado que sintieron que había que hacer algo para ayudar a estos niños.

Una compañía ha inventado un tipo de zapato que es diferente a cualquier otro, ya que crece con el niño para que no necesite remplazarlo constantemente. Este es un concepto brillante para los niños que viven en partes desfavorecidas del mundo.

Te puede interesar: Lady Tacones; el NUEVO video VIRAL "se me está rompiendo el zapato"

Los zapatos vienen en tres tamaños diferentes: juvenil pequeño, juvenil grande y adulto. Asimismo, están hechos con materiales de la más alta calidad, que tienen un sintético antibacteriano y son fáciles de limpiar.

Uno de los mejores factores sobre The Shoes That Grow es el hecho de que es notablemente fácil de transportar. En una maleta normal pueden caber 50 pares del tamaño más pequeño gracias al hecho de que los zapatos son compresibles.

Sin duda alguna, la idea es inspiradora para ayudar a los infantes menos afortunados.

Únete a nuestro Instagram y entérate de las noticias trend de la semana