VIRAL: Cinnamon, el gato que es una celebridad por usar bufanda

Internet ha quedado conmovido al conocer la historia de este fabuloso animal, su nombre es Cinnamon, el gato que parece una celebridad al usar una bufanda todo el día, este felino ya cuenta con la edad de 17 años, y se volvió famoso en la red social de Facebook luego de que se conociera que no deja de usar el artículo privilegiado que le regalo su dueña.

Gato usa bufanda y se hace viral

Pues les contamos la historia viral, resulta que un día la dueña estaba tejiendo una bufanda blanca. En un principio, dicha prenda de vestir iba a ser suya; pero cuando se dio cuenta que no tenía más hilo para hacerla más grande y hacerla del tamaño que ella quería, pues decidió dársela a su pequeña mascota, la cual la luciera muy bien y con un glamour estupendo, el cual robaría las miradas de miles de personas.

El protagonista animal de esta historia viral de Facebook jamás había mostrado ningún interés particular por alguna prenda de vestir, pero al sentir lo suave y pachonsita que era su bufanda blanca, quedó encantado con el regalo que le dio su dueña con mucho amor y desde entonces pasa con ella todo el tiempo que les posible, ya que si se le cae ve la forma de estar ahí cerca y acurrucarse en ella.

También se pudo conocer que Cinnamon se niega a estar sin la bufanda, ya que se acostumbró a este accesorio. No quiere quitársela, y si es que en algún momento del día no la tiene sobre su cuerpo, espera pacientemente a que su dueña se la coloque para que este se encuentre muy bien y no haga berrinche.

Y por si fuera poco, en los momentos cuando duerme está con la bufanda para estar más calientito. Miles de usuarios de la plataforma de Facebook sostienen que tal vez el gato, como vio que su dueña elaboró con sus propias manos dicha prenda de vestir y por su puesto con mucho amor, sabe que es un detalle muy especial, por lo que valora mucho el trabajo y el tiempo que su dueña invirtió en esa bufanda.