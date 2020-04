VIRAL: Blaze, el perro labrador Retriever que de pelaje negro pasó a blanco

Blaze es un Labrador Retriever el cual tiene diez años, vive en Finlandia y le gusta el aire libre, es casi como cualquier otro perro, pero hoy te platicamos la historia de este adorable animal. Nació con un abrigo negro y se había mantenido así la mayor parte de su vida. Pero hace aproximadamente un año, comenzó a desarrollar manchas blancas en todo el cuerpo.

Resulta que el doggo tiene vitiligo pero su dueño, Santeri, dijo que eso no impide que Blaze disfrute de su vida cotidiana. Todavía está sano, lleno de energía y quiere ir a lugares. Recientemente, Santeri compartió unas fotos de Blaze sentado al lado de la mesa en un popular grupo de Facebook llamado Dogspotting Society , y al instante se volvió viral.

Las imagenes han generado más de 32 mil reacciones, y la gente no puede dejar de admirar la fascinante apariencia de Blaze. "El color blanco comenzó a extenderse desde una pequeña mancha en su oreja", dijo Santeri el dueño de Blaze.

"Curiosamente, todos sus hermanos y hermanas siguen siendo de un solo color", Santeri dijo que para su amado perro, los parches blancos son solo cosméticos. “Blaze es un tipo saludable y muy enérgico. Él siempre está listo para acompañarlo donde quiera que vaya. Incluso le encanta viajar dentro de un automóvil".

Blaze ha vivido con la misma familia desde que era un cachorro, "Ahora tiene 10 años y ha recibido algunos apodos debido a su edad, como 'The Old Man' y 'The Funny Old Man'". "Le gusta hacer felices a las personas y poner una sonrisa en sus rostros". Aunque Blaze es amigo de todos, también le gusta explorar lugares desiertos.

“A Blaze le encanta caminar en el bosque y nadar en el lago, en invierno, le gusta jugar en la nieve. Siempre está listo para salir a caminar". Dicho esto, su cosa favorita es sentarse al lado de la mesa del comedor y esperar refrigerios. "No puedes resistirte a esos ojos marrones", admitió Santeri.