VIRAL: Bailo por el video más visto en México durante el 2019

El video más visto en la República Mexicana fue protagonizado durante una protesta feminista, rápidamente se hizo viral en redes sociales ocasionando también uno de los memes más populares en el país.

Sin duda alguna el video viral más visto en el país fue el que protagonizó una joven feminista en medio de una protesta en las instalaciones de Universidad Autónoma de Nuevo León a finales del mes de marzo de este año.

El día 30 de marzo durante una protesta feminista realizada por estudiantes de la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), exigiendo la renuncia de un profesor acosador, una intrépida participante realizó en medio de la manifestación y las protestas una coreografía de baile denominada Vogue.

Rápidamente su particular forma de protesta se hizo viral en redes sociales ocasionando una oleada de memes en denominados “Bailo por todas… [Inserte aquí cualquier cosa risible]”

Su acción inmediatamente desató todo tipo de reacciones en redes sociales, las cuales en su mayoría estuvieron sujetas a burlas y críticas que la tildaron de absurda, ridícula y oportunista. Pero también estuvo la contraparte defendiendo la coreografía de Daniela del Río, mejor conocida por su nombre artístico: Rosa Venus Apocalipstick.

Estos defensores del baile argumentaban que no fue una rutina cualquiera, que el baile tiene un contexto conocido como vogue. Conocido en los grupos feministas y LGBT por servir para arreglar disputas por medio del baile.

¿Qué es el vogue?

Esta danza sumamente estilizada que recibe el nombre de Vogue se originó en los clubes homosexuales a finales de la década de los 80 y que llegó al mainstream cuando la cantante pop Madonna lanzó una canción acompañada de un video titulado Vogue.

En torno a su origen no existe nada claro, pero muchos eruditos de las expresiones corporales modernas dicen que ese particular baile surgió cuando el drag performer Paris Dupree sacó una revista Vogue y comenzó a imitar las poses de las modelos que veía en las páginas, y mientras, lo hacía empatándolas con un beat de fondo.

Sin embargo otra de las teorías que más apoyadas es que fue inventado por prisioneros negros homosexuales para llamar la atención de los hombres reclusos.

Pese a la falta de acuerdo sobre el origen de este baile, al pasar del tiempo el vogue fue evolucionando hasta que se estableció como un baile practicado ampliamente dentro de la comunidad LGBT+, sobre todo entre las comunidades de negros y latinos.

Para quienes hoy en día practican vogue, hacen que las voces e identidades marginadas estén presentes a partir de sus movimientos corporales.

"Es una expresión artística. Soy feminista y no se me va a minimizar por la manera por la que yo decido expresarme. Además, bailo por todas las chavas que pasaron por las aulas de la Facultad de Artes Visuales que no les dieron resolución. Por todas las personas que no se quisieron presentar en la protesta. Bailo por todas mis hermanas" fueron palabras de Daniela compartidas a través de su cuenta en Instagram.

Sin embargo, con todo y explicaciones sobre el contexto de su particular baile, la joven fue viralizada en cientos si no es que miles de memes que no dejan de circular por redes sociales hasta el día de hoy. Tanto así que hasta terminó como un pack de stickers para whatsapp. Y tú ¿por qué bailas?

VIDEO AQUÍ:



