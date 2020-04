VIRAL: Artista ilustra la vida secreta de personajes favoritos de cine y TV

¿Recuerdas los comerciales de Cartoon Network que nos enseñaban la vida privada de los personajes animados como el Fantasma del Espacio, Johnny Bravo, o Speedy González? Pues un artista ilustrador hizo algo muy parecido con su gran trabajo, lo que más te encantará es que es totalmente gracioso y hasta querras adquirir alguno de sus productos.

Artista se hace viral por mostrar la vida de personajes animados

Ed Harrington, de la Universidad de la Mancomunidad de Virginia, es un diseñador gráfico que durante los últimos 20 años se ha dedicado su tiempo a mostrarnos el lado oculto de nuestros personajes favoritos de cine y televisión de una forma muy original, creativa y cómica. ¿Te imaginas que hace Darth Vader en sus ratos libres?

Este sorprendente artista no tenía la intención de crear una serie en su cuenta de Instagram: "Nothing Happen Today", la cual muestra a personajes de nuestra infancia en diferentes situaciones como cualquier otro ser humano; cuando se inspira para trabajar en cada ilustración simplemente piensa en películas y caricaturas que le gustaban y las cuales son parte de la cultura pop, solo que con su toque personal les añade algo cómico.

"Solo traté de dibujar cosas que me gustan y me parecen divertidas. Por lo general, solo pienso en cómo la vida podría ser diferente o difícil para estos personajes. O me gusta pensar en partes de un personaje que nunca vemos y qué podría haber estado oculto todo este tiempo".

¿Qué hacen Darth Vader, Leono o He-Man en su tiempo libre cuando no están frente a cámara? Eso y más nos lo muestra Ed en cada ilustración que él realiza aquí en la nota te dejamos las que más nos gustaron, pero si quieres acabar de ver su hermoso trabajo te invitamos a que visites su instagram @nothinghappenedtoday.

