VIRAL: Alumno se baña durante videollamada y desató polémica en redes

La clases en linea es la única salida que se pudo tomar en varios países del mundo para evitar la propagación del COVID-19. Pero las clases vcon videollamadas siguen causando problemas entre los alumnos. Y es que te platicamos que en Argentina sucedió un hecho que causó polémica con todo esto que te platicamos.

El video viral de un alumno y su videollamada

Donde un estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires protagonizó un bochornoso momento que le costó la expulsión del curso, pues la profesora que lo impartia consideró esto como una falta de respeto hacia ella y los demás alumnos, la historia rápidamente se hizo viral en redes sociales.

Pues este alumno decidió bañarse mientras su maestra daba la clase virtual, pero no se percató que su cámara seguía activada y todas las personas que se encontraban en la videollamada vieron como el alumno paseaba desnudo frente a ellos. Fue así que los otros alumnos prestaban más atención a lo que sucedia con su compañero de clase que con la misma profesora.

Luego de algunos minutos, otro de los estudiantes no tardó en difundir el video viral que en Facebook y otras redes sociales. “Chicos, se le prendió la cámara, es muy grave y no sé como avisarle”, señaló uno de sus compañeros.

El protagonista de esta historia se dio cuenta minutos más tarde y abandonó la clase virtual de Zoom rápidamente y lleno de vergüenza. “Obviamente fue sin intención y no le quise faltar el respeto a nadie. Pero tienen razón, así que disculpas a ustedes también. Me moría de la vergüenza y me fui de la clase. Y enseguida mandé un mail a la profesora”, manifestó el joven.

Más allá de las disculpas del alumno, la docente y la Universidad de Buenos Aires ya tenían la decisión tomada. El alumno fue retirado del curso por lo que resta del ciclo, así es que no tomará sus últimas clases virtuales ¿Qué piensan ustedes?