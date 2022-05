VIRAL: Acoge animales enfermos y convirtió su jardín en un ‘arca de Noé’

Hay personas que no se tientan el corazón para ayudar a los animales más necesitados; este es el caso de Mert Akkök, empresario turco que convirtió su jardín en un ‘arca de Noé', literal, por la cantidad de perros, gaviotas, un caballo y hasta un burro, que ha acogido. Su historia se volvió viral en las redes sociales.

Dedicado a trasplantes capilares, conocido también como inseminación artificial, Mert tiene cerca de 70 animales que los encontró en situación de calle o con enfermedades; él los cuida y alberga en la parte posterior de su casa.

En total, son 18 perros, 46 gaviotas, tres gatos, un caballo y una burra, que recibe el nombre de ‘Kadife’ (Terciopelo).

“En Estambul tenemos una de las regulaciones más humanitarias del mundo respecto a animales callejeros. La ley no permite sacrificarlos, solo los castran y los dejan en la calle de nuevo. Hay probablemente más de un millón de perros en Estambul, y de los gatos ni hablamos”, dijo Mert a medios locales.

Hombre se mudó de casa por tantos animales

El empresario turco vivía antes en un piso en el centro de Estambul, pero tuvo que mudarse a otro lugar tras las quejas constantes de sus vecinos por acoger varios perros de la calle. Fue así que llegó a una residencia con jardín en la periferia.

Mert ha sabido dividir bien las áreas para que los animales se sientan como en casa. Por ejemplo, las gaviotas tienen un amplio espacio y están protegidas con una valla. En la parte central del jardín está ‘Kadife’, una burra que necesitaba ayuda y un internauta lo contactó para que la curara.

“Me contactaron porque me conocían de las redes sociales y yo no pude decir que no. Me la mandaron con un taxi”, cuenta Mert. “Al principio, Reyhan, la yegua, estaba un poco celosa, pero ahora se llevan muy bien”, precisó el empresario.

Cuando se jubile — en un futuro no muy lejano—quiere dedicarse de pleno a sus ‘amigos’ y darle un espacio más grande como se merecen. La conmovedora historia se ha vuelto viral en las redes sociales y el sujeto se ganó el respeto de la comunidad.

¿Qué se necesita para hacer un refugio de animales?

