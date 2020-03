VIRAL: Abuelita se viste de sapo para visitar a sus nietos en plena cuarentena

Abuelita se viste de sapo para visitar a sus nietos en plena cuarentena

Una de las principales medidas de seguridad para evitar que el coronavirus (COVID-19) se siga propagando es el aislamiento voluntario y la cuarentena, acciones que han provocado que las familias estén separadas durante varios días, sin embargo, esta linda abuelita tuvo una excelente idea para visitar a sus nietos.

Una mujer de la tercera edad se las ha ingeniado para poder ver a sus nietos durante esta cuarentena y ha optado por vestirse con una botarga de sapo y llevarles varios regalos a su familia, una acción que rápidamente se volvió viral en las redes sociales, específicamente en Facebook.

El conmovedor momento ocurrió en Juárez, Nuevo León y ya se ha vuelto tendencia en las redes sociales, pues refleja el gran amor que los abuelos tienen por sus nietos, aún pese a las circunstancias, este lindo gesto nos recordó lo que el verdadero amor puede hacer, incluso en momentos difíciles.

A través de Facebook, su hija fue la encargada de compartir la hermosa historia quien reveló que ya tenían días sin verse; sin embargo, una tarde apareció en su puerta un “sapo/abuela” quien llevó bolsitas de dulces y dinero a los menores, el gesto fue muy aplaudido en las redes sociales.

“Hemos estado encerrados literalmente aquí y no había visto a mi mamá en días y mi mamá no quería venir porque los niños se iban a encariñar y no la iban a dejar ir, entonces de repente llegó un hermoso sapo/abuela a dejarles un detallito y a verlos, aunque sea 5 minutos”, es el mensaje que aparece en la publicación.

Sin duda alguna la cuarentena puede ser muy difícil para muchas personas que no están acostumbradas a estar lejos de sus seres queridos o de la sociedad, sin embargo, la acción de esta linda abuelita nos recuerda que a pesar de las circunstancias nuestra familia siempre estará ahí para nosotros.