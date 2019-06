VIRAL: Abuelita celebró 89 años con bailarines ¡EN HILO!

¡QUÉ BUEN AGASAJO! Las viejitas disfrutaron de un cumpleaños inolvidable, en el que bailarines de tez morena realizaron candentes bailes en hilo. La festejada pidió de regalo un hombre y por sorpresa... ¡LLEGARON 2!

A través de un par de fotografías se dio a conocer que hasta las mujeres de la tercera edad pueden disfrutar más de su vida que tú estando en cualquier otra parte, sin hacer nada.

Los hombres se dedicaron a dar una muy buena atención a las bellas abuelitas; pues mientras celebraban los 89 años de una, las otras disfrutaban del buen momento, de los bailes y de sus cuerpos fornidos.

Fueron 2 bailarines los que aparentemente prendieron el ambiente entre las viejitas que en total fueron 23 mujeres las que se llenaron de satisfacción y quedaron fascinadas después de una buena convivencia ocurrida en Reino Unido.

"Todas la apoyaban y no nos sorprendió. Echamos un vistazo en línea y encontramos una compañía llamada Hunks en Trunks. Cuando aparecieron, tuvimos que decirles lo que queríamos que hicieran. Tenían una comida de tres platos con una cena de asado. Las hijas y nietas de las damas vinieron. Les pedimos que hicieran un coqueteo inofensivo, no importa la edad que tengas, ¿por qué no?", se mencionó.